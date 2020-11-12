НАСА покончило с зависимостью от России

Директор НАСА и Илон Маск называют разрешение SpaceX доставлять людей и грузы на МКС историческим шагом. Астронавты не стартовали с территории США целых 40 лет. Роскосмос получал по 75 миллионов долларов за место на своих «Союзах». Теперь с российской монополией на доставку людей на МКС покончено.

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Во вторник вечером НАСА объявила о том, что дала официальное разрешение на доставку на орбиту и с нее астронавтов капсулой «Кру Дрэгон» и ракетой «Фалькон-9» компании «Спейсэкс» (SpaceX). Это первый корабль, сертифицированный космическим агентством «почти за 40 лет со времен шатла».

В своем заявлении руководитель НАСА Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine) отметил, что это важная веха для компании Илона Маска и что это будет способствовать коммерциализации космоса.

«С огромной гордостью объявляю о том, что мы вернули на американскую землю регулярные запуски американских космических кораблей, осуществляемых американской ракетой, — сказал Брайденстайн. — Эта сертификация является важнейшей вехой и невероятным достижением НАСА и „Спейскэкс". Она показывает, каких успехов мы добились, работая вместе с коммерческой промышленностью».

Недавно Брайденстайн объявил, что не станет работать администратором НАСА при Байдене, отметив, что на этой должности «нужен человек, у которого близкие взаимоотношения с президентом».

В мае «Спейсэкс» совершила исторический шаг, впервые с 2011 года отправив в космос астронавтов НАСА с территории США. В том году запуски были прекращены в связи с отказом от космических челноков.

Эта сертификация является историческим достижением как для НАСА, так и для компании Илона Маска. НАСА в рамках программы коммерческих экипажей последние шесть лет предоставляла большую часть финансирования для создания корабля «Кру Дрэгон» и провела сотни испытаний.

С 2011 года астронавтов доставляла на Международную космическую станцию Россия, получая от США примерно по 75 миллионов долларов за место. НАСА в своем заявлении отметила, что сертификация «положила конец зависимости от России», и что коммерческая доставка даст «дополнительное время для проведения исследований и новые возможности для совершения открытий».

«Спасибо НАСА за неослабную поддержку „Спейсэкс" и за партнерство в достижении этой цели, — заявил Маск. — Я чрезвычайно горжусь всеми в „Спейсэкс", и всеми вашими поставщиками, которые упорно трудились, разрабатывая и испытывая первые в истории коммерческие системы для пилотируемых полетов, которые были сертифицированы НАСА. Для меня это великая честь, и это вселяет в меня уверенность в том, что мы вернемся на Луну, долетим до Марса, и в конечном итоге поможем человечеству стать многопланетным».

В прошлом месяце Маск заявил, что полет на Марс «Спейсэкс» совершит через четыре года, однако предупредил, что такой график «весьма приблизителен».

Разрешение было дано перед субботним запуском. В субботу мы станем свидетелями того, как «Спейсэкс» и НАСА отправят на шесть месяцев на МКС экипаж в составе трех астронавтов НАСА и одного астронавта из Японии.

«Сертификация переводит нас с этапа проектирования и испытаний на этап смены экипажей. Но мы и впредь будем добиваться, чтобы каждый полет, включая этот, готовился тщательно и скрупулезно, как мы подходили к созданию данной системы для астронавтов, которая является самой лучшей», — рассказала заместитель администратора НАСА Кэти Людерс (Kathy Lueders), отвечающая за пилотируемые полеты и полетные операции.

Директор НАСА по подготовке коммерческих полетов в космос Фил Макалистер (Phil McAlister) заявил, что сертификация меняет «траекторию истории пилотируемых космических полетов», и добавил, что сейчас на околоземную орбиту и МКС можно будет доставлять больше людей, научного и коммерческого оборудования.

«Мы вступаем в новую эру пилотируемых космических полетов», — отметил Макалистер.

Программа НАСА «Артемида» имеет целью высадить американских астронавтов на Луну к 2024 году и обеспечить постоянное присутствие человека на этом спутнике Земли.

Долгосрочная цель агентства заключается в отправке пилотируемого космического корабля на Марс в 2030-х годах.