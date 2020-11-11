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Аргон против COVID-19: учёные предложили уничтожать коронавирус на поверхностях с помощью холодной плазмы 

RT на русском 36 минут назад
Аргон против COVID-19: вирус уничтожат холодной плазмой
Фото: © Princeton Plasma Physics Laboratory
Исследователи из Калифорнийского университета предложили использовать холодную плазму для уничтожения штаммов коронавируса на поверхностях. Простой плазмотрон для создания потока вещества они напечатали на 3D-принтере. Согласно результатам опытов, струя холодной аргоновой плазмы, исходящей из такого устройства, всего за 30 секунд уничтожает большую часть вирусных культур на пластике, металле, картоне или коже. Учёные полагают, что их работа поможет в борьбе с распространением COVID-19.
Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили использовать холодную аргоновую плазму для быстрого уничтожения на различных поверхностях штаммов COVID-19. Об этом сообщается в журнале Physics of Fluids.
В лабораторных условиях учёные обрабатывали потоком холодной плазмы разные типы материалов: пластик, металл, картон, кожу и даже вату из медицинских масок. На все эти поверхности были предварительно нанесены живые культуры коронавируса SARS-CoV-2.
Для генерации такого потока с помощью 3D-принтера был создан простой плазмотрон, способный ионизировать инертные газы (похожие устройства уже используются в медицине, например при лечении рака и заживлении ран, в стоматологии и косметологии).
© Wirz Research Group, UCLA // Устройство плазмотрона, использованного в эксперименте
Напомним, плазма — это четвёртое классическое агрегатное состояние вещества наряду с твёрдым телом, жидкостью и газом. Она бывает двух типов: горячая, как на Солнце или в дуге сварочного аппарата, а также холодная или низкотемпературная атмосферная плазма (НТП), которая в месте контакта имеет комнатную температуру.
Отмечается, что в ходе своей работы калифорнийские учёные изучали воздействие на частицы коронавируса различных инертных газов. При использовании гелия достичь желаемых результатов не удалось — штамм SARS-CoV-2 выживал даже после пяти минут воздействия плазменного потока.
Успешной оказалась серия экспериментов с обработкой поверхностей холодной плазмой на основе аргона: большую часть вирусных частиц удалось уничтожить всего за 30 секунд, а полностью культуры коронавируса погибали менее чем за три минуты.
Ранее было установлено, что коронавирус SARS-CoV-2 в зависимости от условий может оставаться заразным на поверхностях в течение нескольких часов и даже дней. Один из авторов работы с аргоновой плазмой, Ричард Вирц, заявил, что полученные результаты экспериментов показывают большой потенциал использования НТП для оперативной дезинфекции и предотвращения распространения вируса.

«Это только начало. Мы весьма уверены и очень надеемся на плазму в своей будущей работе. В дальнейшем благодаря плазме научное сообщество получит ответы на многие вопросы», — отметил Вирц.

В свою очередь, его соавтор и коллега Чэнь Чжитун рассказал, что сейчас коллектив занят разработкой компактного плазмотрона для широкого применения. По его словам, использование холодной плазмы полностью безопасно для здоровья, в отличие от химических и любых других средств дезинфекции. Исследователи надеются, что результаты их работы возьмут на вооружение во всём мире.
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Технологии , Наука , Статьи , Лос-Анджелес , США
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