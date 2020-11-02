Разведка на местности: робопёс начал служить в полиции

На минувшей неделе для задержания вооруженного злоумышленника полиция США прибегла к помощи "киберсобаки" Spot — четвероногий робот был замечен на месте преступления в компании правоохранителей. При этом его задачи на этом вызове остаются пока невыясненными, но по сообщению его производителя, робопес в основном применяется для разведки и исследования территории. Зачем полицейским мог понадобиться Spot — в материале "Газеты.Ru".

Один из самых известных роботов на планете, четвероногий Spot от Boston Dynamics, был замечен на прошлой неделе на месте преступления в Нью-Йорке , сообщает газета The New York Post. Сообщается, что он прибыл вместе с полицейскими, отреагировавшими на вызов.

Известно, что на парковке в Бруклине произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них достал оружие и выстрелил в обидчика, но случайно попал в его жену, после чего сбежал, забаррикадировавшись в подвале неподалеку.

На кадрах, сделанных сотрудником The New York Post, можно увидеть робопса Spot в компании правоохранителей. Пока его роль в задержании преступника неизвестна.

Как следует из информации, размещенной на сайте производителя робота, в основном он применяется для разведки и исследования местности.

Этому способствует его высокая маневренность, а также камеры, установленные «на голове» — с их помощью оператор может фактически видеть то же самое, что и Spot.

Global Look Press

Отмечается, что именно в качестве передвижного наблюдательного центра Spot был впервые использован правоохранительными органами в августе 2019 года. Тогда полиция Массачусетса взяла робопса в аренду на три месяца. За это время Spot фактически стал разведчиком для своих коллег-людей, отправляясь в места, где могло быть размещено взрывное устройство или туда, где мог прятаться вооруженный преступник.

«Роботы являются ценным инструментом для полиции, благодаря их способности предоставлять оценку ситуации на потенциально опасных территориях», — заявил тогда представитель полиции штата Дэвид Прокопио.

До этого случая Spot не использовался в работе правоохранительных органов, но, учитывая уже два прецедента, не исключено, что в скором времени робопсы могут поступить на службу в полицию наряду с живыми служебными собаками.

Стоит отметить, что эта идея может оказаться не так безобидна, как кажется на первый взгляд.

Представитель Американского союза защиты гражданских свобод Кейд Крокфорд заявила о том, что правоохранительные органы должны предоставить полный отчет о том, как именно и в каких случаях они используют роботов на месте преступлений. По ее словам, с помощью подобных технологий полицейские получают в свои руки практически неограниченные возможности слежки или даже проведения вооруженных операций.

«Нам нужны отдельные законы для регулирования этой сферы, чтобы быть уверенными в том, что такие системы защищены от злоупотреблений со стороны властей. И нет, условий предоставления услуг робота будет недостаточно», — считает Крокфорд.

Впрочем, до полномасштабного внедрения Spot в ряды полиции еще далеко, считает сооснователь и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

«На данный момент эта технология ни в одном проекте еще не зарекомендовала себя как стопроцентно эффективная, поскольку робот может работать только два часа», — рассказал Кивокурцев «Газете.Ru».

По словам эксперта, в базовой комплектации робот Spot Mini может передвигаться по территории и передавать изображение с помощью камер в режиме телеприсутствия. То есть в базовой версии Spot может управляться исключительно человеком. При необходимости, робота можно оснастить дополнительным оборудованием, с помощью которого он сможет строить карту местности — это позволит ему передвигаться самостоятельно и, в случае обнаружения нарушителей или нештатных ситуаций, информировать об этом оператора. При этом Кивокурцев отметил, что роботов от Boston Dynamics нельзя считать лучшим решением для видеонаблюдения.