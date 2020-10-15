В США создадут сети 4G для Луны 

Американское космическое агентство NASA выбрало партнёров, которые займутся разработкой сетей 4G для Луны, системы контроля горючего в невесомости и лёгкого подпрыгивающего аппарата для работы на спутнике Земли.

NASA оплатит эти разработки, в том числе, в интересах программы Artemis. Это пилотируемая космическая программа по возвращению людей на Луну.

Компания Lockheed Martin получила $89 млн, которые должна потратить на разработку методов обращения с горючим в невесомости. Intuitive Machines передали $40 млн на создание сверхлёгкого подпрыгивающего аппарата для исследования лунных кратеров. Компания Sierra Nevada займётся разработкой прибора для добычи кислорода из лунного грунта.

А вот американское подразделение Nokia должно будет адаптировать сети 4G для работы в космосе. На это NASA передало компании $14,1 млн