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В США создадут сети 4G для Луны 

Ferra.ru 38 минут назад
В США создадут сети 4G для Луны
Фото: Ferra.ru
Американское космическое агентство NASA выбрало партнёров, которые займутся разработкой сетей 4G для Луны, системы контроля горючего в невесомости и лёгкого подпрыгивающего аппарата для работы на спутнике Земли.
NASA оплатит эти разработки, в том числе, в интересах программы Artemis. Это пилотируемая космическая программа по возвращению людей на Луну.
Компания Lockheed Martin получила $89 млн, которые должна потратить на разработку методов обращения с горючим в невесомости. Intuitive Machines передали $40 млн на создание сверхлёгкого подпрыгивающего аппарата для исследования лунных кратеров. Компания Sierra Nevada займётся разработкой прибора для добычи кислорода из лунного грунта.
А вот американское подразделение Nokia должно будет адаптировать сети 4G для работы в космосе. На это NASA передало компании $14,1 млн
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Технологии , Наука и техника , NASA , США
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