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США потеряли два спутника во время пуска с Куру 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 57 минут назад
США потеряли два спутника во время пуска с Куру
Фото: Reuters
Европейская ракета-носитель Vega по итогам сентябрьского пуска с космодрома Куру не смогла вывести на орбиту два американских спутника из-за нештатной работы пусковых контейнеров, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Всего Vega должна была вывести на орбиту 53 спутника. Однако после запуска два из восьми американских спутников Lemur-2 не покинули свои пусковые контейнеры, установленные на четвертой ступени ракеты Vega. Вместе со ступенью они были сведены с орбиты, передает РИА «Новости».
Ранее известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл на своей странице в Twitter также обратил внимание, что после пуска Vega американские военные зафиксировали на орбите на два меньше объекта, чем планировалось — 51 вместо 53. Тогда же он выразил мнение, что два спутника Lemur-2 не отделились от ракеты.
Ракета-носитель Vega с 53 микро— и наноспутниками стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане 3 сентбря. Выведенные ею на орбиту спутники массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.
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Технологии , Наука и техника , США , РИА Новости
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