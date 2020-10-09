Tesla с манекеном Starman приблизилась к Марсу 

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Об этом сказано в релизе Space.com.

«Starman, которого в последний раз видели покидающим Землю, совершил первое сближение с Марсом — в пределах 0,05 астрономических единиц, или менее 8 млн км от Красной планеты», — уведомили в SpaceX.

Известно, что на настоящий момент Starman преодолел более 2,1 млрд км.

Напомним, что согласно моделированию орбиты Tesla Roadster, Starman будет направлен либо на Венеру, либо на Землю.