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Tesla с манекеном Starman приблизилась к Марсу 

Свободная пресса и ещё 10 55 минут назад
Tesla с манекеном Starman приблизилась к Марсу
Фото: Reuters
Зафиксировано приближение манекена Starman, находящегося за рулем электромобиля Tesla Roadster компании SpaceX, к Марсу.
Об этом сказано в релизе Space.com.

«Starman, которого в последний раз видели покидающим Землю, совершил первое сближение с Марсом — в пределах 0,05 астрономических единиц, или менее 8 млн км от Красной планеты», — уведомили в SpaceX.

Известно, что на настоящий момент Starman преодолел более 2,1 млрд км.
Напомним, что согласно моделированию орбиты Tesla Roadster, Starman будет направлен либо на Венеру, либо на Землю.
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Технологии , Наука и техника , Жизнь на Марсе , Tesla Motors , SpaceX
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