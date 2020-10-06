На МКС сработал датчик дыма в модуле "Заря"

"Сработал датчик дыма в ФГБ [модуль "Заря" - прим. ТАСС]", - сообщил Иванишин, переговоры которого с ЦУП транслируются на сайте NASA.

Специалист ЦУП уточнил у космонавта, чувствует ли он запах гари и видит ли дым. Иванишин ответил отрицательно. После осмотра космонавт со специалистом пришли к выводу, что срабатывание датчика дыма было ложным.

"Считаем ложным срабатыванием", - заключил специалист ЦУП.

Сейчас космонавты на МКС ищут место утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда". В августе источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, она "была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа".