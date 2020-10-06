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На МКС сработал датчик дыма в модуле "Заря"

ТАСС
45 минут назад
Датчик дыма сработал в одном из модулей Международной космической станции (МКС). Об этом доложил во вторник космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП).
На МКС сработал датчик дыма в модуле «Заря»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Сработал датчик дыма в ФГБ [модуль "Заря" - прим. ТАСС]", - сообщил Иванишин, переговоры которого с ЦУП транслируются на сайте NASA.
Специалист ЦУП уточнил у космонавта, чувствует ли он запах гари и видит ли дым. Иванишин ответил отрицательно. После осмотра космонавт со специалистом пришли к выводу, что срабатывание датчика дыма было ложным.
"Считаем ложным срабатыванием", - заключил специалист ЦУП.
Сейчас космонавты на МКС ищут место утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда". В августе источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, она "была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа".
На прошлой неделе в Роскосмосе сообщили ТАСС, что космонавты пришли к выводу, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.
Технологии,Наука и техника,Анатолий Иванишин,ЦУП,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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