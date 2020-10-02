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«Роскосмос» решил построить конкурента Crew Dragon 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
«Роскосмос» построит конкурента Crew Dragon
Фото: Reuters
Госкорпорация «Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) приняли решение о строительстве многоразового транспортного космического корабля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соглашение о сотрудничестве двух предприятий.
По задумке авторов российского проекта, он должен составить конкуренцию кораблю американского предпринимателя Илона Маска Crew Dragon. Отмечается, что доставка грузов на Международную космическую станцию (МКС) и возвращение на Землю на Crew Dragon обойдется примерно в 150 миллионов долларов, в то время как стоимость российской миссии должна составить около 69 миллионов долларов.
Грузовой корабль «Арго», совместной разработки «Роскосмоса» и МТКС, должен быть завершен к 2024 году. С 2025 года планируется обеспечить до трех пусков в год к МКС.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к МКС. По его словам, после успешного испытания корабля в Вашингтоне принялись осыпать его шутками, хотя «уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль».
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Технологии , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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