«Роскосмос» построит конкурента Crew Dragon

Госкорпорация «Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) приняли решение о строительстве многоразового транспортного космического корабля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соглашение о сотрудничестве двух предприятий.

По задумке авторов российского проекта, он должен составить конкуренцию кораблю американского предпринимателя Илона Маска Crew Dragon. Отмечается, что доставка грузов на Международную космическую станцию (МКС) и возвращение на Землю на Crew Dragon обойдется примерно в 150 миллионов долларов, в то время как стоимость российской миссии должна составить около 69 миллионов долларов.

Грузовой корабль «Арго», совместной разработки «Роскосмоса» и МТКС, должен быть завершен к 2024 году. С 2025 года планируется обеспечить до трех пусков в год к МКС.