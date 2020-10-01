Раскрыта опасность спутанных проводов

Подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода могут повредить технику, вызвать короткое замыкание или привести к травмам человека, задевшего их, рассказал агентству "Прайм" технический эксперт АНО центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов

"Современная электроника крайне чувствительна к потере контакта с электрической сетью или с другим устройством, поэтому нарушение контакта в проводах может привести к полному или частичному выходу техники из строя", — объясняет эксперт.

Также, если случайно задеть один провод, то одновременно будут задеты все остальные, а это может привести к частичному выпадению проводов из разъемов или электрических розеток. К тому же спутанные провода сложнее отключить от розетки, так как непонятно, что к чему относится, и соседние провода будут мешать процессу, добавляет он.

Для того, чтобы техника служила долго и не травмировала вас, эксперт рекомендует следить за тем, чтобы провода не имели резких заломов, а находящиеся рядом — не пересекались. В том случае, если провод слишком длинный, его необходимо скрутить, а затем скрепить нитками или тонкими эластичными проводами, заключил Симонов.