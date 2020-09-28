Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Спутники «Гонец-М» впервые запустили на ракете «Союз-2.1б» 

Российская Газета и ещё 8 1 час назад
С Плесецка запустили спутники «Гонец-М»
Фото: РИА Новости
Ракета "Союз-2.1б" с тремя спутниками связи "Гонец-М" и 19 малыми космическими аппаратами стартовала в понедельник с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов (КА) связи "Гонец-М" и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов", — говорится в сообщении.

Ракета стартовала в 14:20 мск с пусковой установки №3 площадки № 43 космодрома в Архангельской области.
Это первый запуск спутников "Гонец-М" в 2020 году и первый на ракете-носителе "Союз-2.1б". До этого подобные аппараты выводились на орбиту с помощью конверсионной ракеты-носителя "Рокот".

"Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", — добавили в пресс-службе.

Это четвертый пуск ракеты среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году, предыдущий успешно прошел 22 мая.

Спутники "Гонец-М"

В сентябре генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов сообщил в интервью ТАСС, что в 2020 году состоится два запуска спутников "Гонец-М". По его словам, один из стартов намечен на сентябрь, второй — на ноябрь. Источник в ракетно-космической отрасли уточнил ТАСС, что второй пуск предварительно запланирован на 16 ноября.
"Гонец" — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.
Видео дня. В Сети обсуждают новую подружку Тимати
Российская Газета: последние новости
НАСА представило космический туалет стоимостью 23 миллиона долларов НАСА представило космический туалет стоимостью 23 миллиона долларов Тюменские ученые нашли новый способ определять пол птиц Тюменские ученые нашли новый способ определять пол птиц На Ставрополье ученые искали вакцину от COVID-19, а нашли от рака На Ставрополье ученые искали вакцину от COVID-19, а нашли от рака
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Николай Тестоедов , ИСС им. академика Решетнева , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область , Плесецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Глюкоза вышла на сцену без нижнего белья
Глюкоза вышла на сцену без нижнего белья
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
00:20
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
Общество
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
03:39
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
Армия В мире
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
00:26
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
Армия
За минуты до крушения: раскрыта переписка штурмана Ан-26
00:19
За минуты до крушения: раскрыта переписка штурмана Ан-26
Происшествия
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
00:53
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение