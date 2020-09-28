С Плесецка запустили спутники «Гонец-М»

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Ракета "Союз-2.1б" с тремя спутниками связи "Гонец-М" и 19 малыми космическими аппаратами стартовала в понедельник с космодрома Плесецк , сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов (КА) связи "Гонец-М" и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов", — говорится в сообщении.

Ракета стартовала в 14:20 мск с пусковой установки №3 площадки № 43 космодрома в Архангельской области

Это первый запуск спутников "Гонец-М" в 2020 году и первый на ракете-носителе "Союз-2.1б". До этого подобные аппараты выводились на орбиту с помощью конверсионной ракеты-носителя "Рокот".

"Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", — добавили в пресс-службе.

Это четвертый пуск ракеты среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году, предыдущий успешно прошел 22 мая.

Спутники "Гонец-М"

В сентябре генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов сообщил в интервью ТАСС, что в 2020 году состоится два запуска спутников "Гонец-М". По его словам, один из стартов намечен на сентябрь, второй — на ноябрь. Источник в ракетно-космической отрасли уточнил ТАСС, что второй пуск предварительно запланирован на 16 ноября.

"Гонец" — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.