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Новая Луна появится у Земли в октябре

Слово и Делоиещё 4
5 часов назад
Ученые их называют мини-лунами. Впоследствии они сгорают в атмосфере или вырываются из гравитации. Последний такой астероид гостил на орбите около двух лет. Новый объект, по предположению астрономов, прибудет в октябре и продолжит курсировать вокруг Земли до мая следующего года.
Новая Луна появится у Земли в октябре
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Однако на этот раз ученые предполагают, что это не просто мертвый камень, а творение рук человека. Одна из версий говорит о том, что это ступень разгонного блока "Кентавр" от ракеты, которую запустили на Луну в 1966 году. Через некоторое время ученые смогут разглядеть объект более подробно, чтобы убедиться в своих выводах.
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