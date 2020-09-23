Новая Луна появится у Земли в октябре

Ученые их называют мини-лунами. Впоследствии они сгорают в атмосфере или вырываются из гравитации. Последний такой астероид гостил на орбите около двух лет. Новый объект, по предположению астрономов, прибудет в октябре и продолжит курсировать вокруг Земли до мая следующего года.

Однако на этот раз ученые предполагают, что это не просто мертвый камень, а творение рук человека. Одна из версий говорит о том, что это ступень разгонного блока "Кентавр" от ракеты, которую запустили на Луну в 1966 году. Через некоторое время ученые смогут разглядеть объект более подробно, чтобы убедиться в своих выводах.