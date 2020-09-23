ОАЭ выбрали НАСА вместо «Роскосмоса» 

Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида Объединенных Арабских Эмиратов выбрал НАСА для продолжения подготовки собственных астронавтов для возможных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в Twitter сообщил премьер-министр и вице-президент ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

«Мы рады сообщить о подписании договора с НАСА для обучения астронавтов ОАЭ потенциальным миссиям на Международную космическую станцию, включая выход в открытый космос и продолжительные миссии на станции. Программа подготовит нашу молодежь и астронавтов к будущим полетам», — заявил эмир Дубая.

Как пишет Khaleej Times, с 21 сентября Аль-Мансури и Аль-Нейади начали проходить подготовку для полетов на МКС в Космическом центре имени Линдона Джонсона НАСА в Хьюстоне (США). Аналогичную подготовку в НАСА должны пройти еще два астронавта из ОАЭ.

30 мая в 22:22 тяжелая ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. До этого США, начиная с 2011 года, доставляли людей на МКС при помощи российских «Союзов».

Выбор ОАЭ в качестве партнеров для полета на МКС происходит на фоне улучшения дипломатических взаимоотношений между Абу-Даби и Израилем, а также возможной сделки с Вашингтоном, касающейся приобретения у США истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.