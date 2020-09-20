В КНР озвучили сроки запуска к Луне возвращаемого аппарата

Он отметил, что подготовка к этой миссии идет успешно, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство "Синьхуа". Планируется, что "Чанъэ-5", совершит мягкую посадку на поверхности Луны, где соберет образцы пород, Далее предусмотрены взлет, стыковка на орбите Луны, а также высокоскоростной вход в атмосферу Земли. Это станет прорывом в истории развития китайской космической программы, подчеркнул ученый.
Юй Дэнъюнь рассказал также о продолжающейся работе над проектами создания орбитальной космической станции, пилотируемых полетов на Луну, а также строительства необитаемой лунной станции для приема пилотируемых миссий на поверхности спутника.
Напомним, Китай активно развивает национальную космическую программу, работая также над технологиями для освоения Луны. Также ученые КНР реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. Последние два года Китай удерживает мировое лидерство по числу космических запусков.