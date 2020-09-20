В КНР озвучили сроки запуска к Луне возвращаемого аппарата

Китай до конца этого года осуществит запуск к Луне возвращаемого аппарата "Чанъэ-5". Об этом заявил заместитель главного конструктора лунной программы "Чанъэ" Юй Дэнъюнь, выступая на Китайской конференции по космосу.

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Он отметил, что подготовка к этой миссии идет успешно, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство "Синьхуа". Планируется, что "Чанъэ-5", совершит мягкую посадку на поверхности Луны, где соберет образцы пород, Далее предусмотрены взлет, стыковка на орбите Луны, а также высокоскоростной вход в атмосферу Земли. Это станет прорывом в истории развития китайской космической программы, подчеркнул ученый.

Юй Дэнъюнь рассказал также о продолжающейся работе над проектами создания орбитальной космической станции, пилотируемых полетов на Луну, а также строительства необитаемой лунной станции для приема пилотируемых миссий на поверхности спутника.