Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Китае озвучили сроки запуска к Луне возвращаемого аппарата

Российская Газетаиещё 2
23 минуты назад
Китай до конца этого года осуществит запуск к Луне возвращаемого аппарата "Чанъэ-5". Об этом заявил заместитель главного конструктора лунной программы "Чанъэ" Юй Дэнъюнь, выступая на Китайской конференции по космосу.
В КНР озвучили сроки запуска к Луне возвращаемого аппарата
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что подготовка к этой миссии идет успешно, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство "Синьхуа". Планируется, что "Чанъэ-5", совершит мягкую посадку на поверхности Луны, где соберет образцы пород, Далее предусмотрены взлет, стыковка на орбите Луны, а также высокоскоростной вход в атмосферу Земли. Это станет прорывом в истории развития китайской космической программы, подчеркнул ученый.
Юй Дэнъюнь рассказал также о продолжающейся работе над проектами создания орбитальной космической станции, пилотируемых полетов на Луну, а также строительства необитаемой лунной станции для приема пилотируемых миссий на поверхности спутника.
Напомним, Китай активно развивает национальную космическую программу, работая также над технологиями для освоения Луны. Также ученые КНР реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. Последние два года Китай удерживает мировое лидерство по числу космических запусков.
Технологии,Азия,Наука и техника,Синьхуа,ИТАР-ТАСС,Китай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители