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Hubble «научили» искать пригодные для жизни планеты 

Популярная механика 1 час назад
Hubble «научили» искать пригодные для жизни планеты
Фото: NASA
Чтобы попрактиковаться в поиске внеземной жизни, исследователи провели генеральную репетицию, поставив эксперимент с планетой, на которой точно есть жизнь — с Землей.
Во время лунного затмения, пока Земля находилась между Солнцем и Луной, космический телескоп «Хаббл» наблюдал химические вещества в атмосфере Земли, которые, как известно, блокируют определенные длины световых волн. Так ученые имитировали способ, с помощью которого планируется исследовать атмосферы экзопланет во время их прохождения (транзита) перед своими звездами.

«Мы представили себя инопланетными наблюдателями, смотрящими на нашу планету», — говорит планетолог Джада Арни из Центра космических полетов имени Годдарда.

Используя телескоп «Хаббл», исследователи сосредоточились на поиске атмосферного озона. Поскольку озон — это как побочный продукт кислорода, образующегося в процессе фотосинтеза, так и щит, оберегающий жизнь на планете от вредных ультрафиолетовых лучей, астрономы считают, что именно атмосферный озон может быть ключевым показателем того, что далекий мир пригоден для жизни.
Во время лунного затмения «Хаббл» исследовал солнечный свет, проходящий через атмосферу Земли и отражаемый от Луны.

«Для «Хаббла» безопаснее изучать солнечный свет, отраженный от Луны, чем быть направленным прямо на освещенную «со спины» Землю, — объясняет астроном Эллисон Янгблад из Университета Колорадо в Боулдере. — Инструменты телескопа настолько чувствительны, а Земля настолько яркая, что даже неосвещенная сторона нашей планеты способна вывести из строя детекторы космического телескопа».

В ходе наблюдения были выявлены «бреши» в определенных длинах волн ультрафиолетового солнечного света, которые образовались из-за прохождения лучей через озон.
Это подтверждает гипотезу о том, что химические вещества в атмосфере Земли фильтруют свет, раскрывая тем самым свое присутствие. Это открытие гарантирует, что с помощью такого метода астрономы смогут определять потенциально пригодные для жизни экзопланеты.
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Технологии , Наука и техника
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