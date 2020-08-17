Раскрыта скорость спутникового интернета от SpaceX 

Более 10 американских бета-пользователей глобальной спутниковой системы Starlink поделились данными о скорости работы сети. Согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость скачивания составила 11-60 мегабит в секунду, загрузки — 5-18 мегабит в секунду. Время задержки сигнала составило 31-94 миллисекунды, у некоторых пользователей пинг не превышал 20-21 миллисекунд. Этот параметр важен для возможности получения SpaceX поддержки Федеральной комиссии по связи США на оснащение интернетом сельских территорий.

Согласно требованиям регулятора, пинг не должен превышать 100 миллисекунд, тогда как Илон Маск обещал, что время задержки сигнала не превысит 20 миллисекунд. SpaceX планирует подключить к Starlink как минимум пять миллионов абонентов в США. В настоящее время на околоземной орбите находится около 600 космических аппаратов системы, а всего планируется разместить 12 тысяч таких спутников, тем самым улучшив тестируемые параметры работы сети.

Глобальная спутниковая система Starlink реализуется компанией SpaceX для обеспечения населения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным. Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы были запущены в феврале 2018 года. В 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 000 спутников на орбиту Земли к середине 2020-х годов.

В мае 2019 была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов. SpaceX планирует предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в США и Канаде уже в 2020 году, а к 2021 году и по всему миру. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 миллиардов долларов. Илон Маск также планирует продавать спутники, использующие эту систему, для исследовательских и научных целей.