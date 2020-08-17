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Вертолет марсианской миссии Ingenuity впервые запустили в космосе 

Популярная механика 2 часа назад
Вертолет марсианской миссии Ingenuity запустили в космосе
Фото: NASA
Маленький вертолет, который в настоящее время на огромной скорости несется к Марсу, был специально запущен специалистами NASA для проверки исправности.

«Это первый раз, когда вертолет был приведен в действие и его батареи заряжались в космической среде», — говорится в сообщении агентства.

Данная процедура была необходима, чтобы понять, как вертолет переживает нынешний полет. Справится ли он с суровым путешествием на Марс? Будут ли его системы функционировать так, как задумано, как только Perseverance высадит его на поверхность планеты?
После первого осмотра, специалисты говорят, что прогнозы хорошие: «У нас есть еще много дел и проверок, которые нам предстоит провести, прежде чем мы проведем первые летные испытания на другой планете, прямо сейчас мы думает, что у Ingenuity все хорошо», — сказала Мими Аунг, руководитель проекта.
Процесс включения вертолета и его зарядки занял восемь часов, команда Ingenuity перезарядила шесть литий-ионных аккумуляторов, каждый до 35%, а также проверила работоспособность электронных систем аппарата. Команда будет повторять эту «процедуру» каждые две недели. Ingenuity и Perseverance должны достичь Марса только в феврале 2021 года, как только ровер спустится на поверхность планеты, он начнет ее детальное изучение, а роботизированный вертолет-разведчик будет помогать ему в передвижении.
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Технологии , Наука и техника , NASA
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