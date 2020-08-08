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В атмосфере Марса замечено пульсирующее свечение 

Популярная механика и ещё 3 4 часа назад
В атмосфере Марса замечено пульсирующее свечение
Фото: NASA MAVEN
Наблюдения проводились космическим аппаратом Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN), который изучает Красную планету с орбиты. Спутник увидел свечение в ночное время на высоте около 70 километров, самое яркое пятно имеет ширину около 1000 километров. Данные MAVEN показали, что пульсации появляются только во время весеннего и осеннего сезонов. А сам процесс начинается сразу после захода солнца и заканчивается к полуночи.
Свечение происходит, когда ультрафиолетовое излучение солнца проникает в атмосферу Марса и расщепляет углекислый газ и динитроген на атомы углерода, кислорода и азота. Затем ветры переносят эти атомы на ночную сторону планеты, где они начинают опускаться к поверхности. При этом атомы азота и кислорода соединяются, образуя оксид азота, и испуская ультрафиолетовый свет.
Этот эффект «ночного свечения» хорошо известен на Земле, и ранее уже был зафиксирован на Марсе, однако ученые утверждают, что впервые у этого процесса наблюдается такая ритмичность. Интересно и то, что свечение движется к Южному полюсу планеты, почему это происходит, ученые пока не знают.
Зак Милби из Лаборатории атмосферной и космической физики комментирует: «К сожалению, из-за другого состава в атмосфере Марса не возникает видимых глазу лучей, так что это сияние не смогут увидеть и будущие астронавты. А жаль: яркие пятна могли бы раскрываться над ними каждую ночь после заката и двигаться по небу на скорости 300 километров в час».
Команда использует данные об этих свечениях для составления карты циркуляций марсианской атмосферы. Это должно помочь улучшить понимание ветров и сезонных изменений планеты.
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Технологии , Наука , Наука и техника
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