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Россия изучает возможности развития сети 6G 

BFM.RU 1 час назад
6G: быстрее, чем 5G, в 400 раз
Фото: facebook
Россия изучает возможности внедрения сетей 6G, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. Пока речь идет только о научно-исследовательских работах, которые уже начались.
По словам Мантурова, сначала нужно внедрить сети 5G, для этого России потребуется от года до трех лет. Первой компанией, получившей лицензию на услуги в формате 5G, стала МТС. Там отмечали, что первыми доступ к сети получат крупные предприятия и бизнес.
Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявлял, что Россия должна начать развивать сети шестого поколения, не дожидаясь внедрения пятого. Однако с этим возникли сложности, так как перспективные и экономически выгодные для участников рынка частоты под 5G заняты Минобороны.
Разработки сетей шестого поколения сейчас ведутся на международном уровне, и России необходимо в них участвовать, говорит ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян:

«Работают в рамках международных организаций, таких как GSMA, большой международной кооперацией. Мы в ней участвуем, но вносим довольно скромный вклад. Мы, конечно, не обязаны, но если хочется иметь определенное влияние на процесс, на принимаемые стандарты, на вообще участие в будущем процессе, то неплохо бы в нем участвовать. Потому что потом может получиться, как с пятым поколением: у нас активно говорят, что нужны другие частоты, нужно какое-то другое оборудование, а при этом никто не потрудился такие вещи обсуждать, чего хочет Россия. И сейчас GSMA абсолютно неинтересно, как неинтересно производителям оборудования и телефонов, что хочет Россия. Чтобы таких ситуаций не возникало, надо активно в процессе участвовать с самого начала. Шестому поколению в любом случае даже до самых первых внедрений понадобится еще лет десять».

Как отмечает «Коммерсантъ», шестое поколение, по предварительным подсчетам, будет быстрее, чем 5G, в 400 раз. Аналитики Bank of America считают, что 6G может стать прорывной технологией, которая окажет ощутимое влияние на мировую промышленность.
Пока рано судить о том, что и как изменится с появлением нового стандарта связи, говорит аналитик агентства MForum Analitics Алексей Бойко:

«Еще нет стандартизации, и никто, наверное, не может сказать в точности, какой будет эта технология. Общее направление движения понятно: люди попытаются научиться передавать еще больше информации с использованием тех же полос частот, попытаются задействовать новые полосы. Можно ожидать, что еще больше вырастут скорости передачи информации. Каждое следующее поколение технологии связи интересно для все большего числа участников рынка. Мы видели, что если первые поколения практически только использовались для того, чтобы люди звонили друг другу и разговаривали, потом появилась информация и смогли это задействовать также для доставки каких-то услуг, основанных на цифровых стандартах, то пятое поколение, про него очень часто и вполне оправданно говорят, что это принципиальный рывок вперед, потому что очень большую пользу может иметь для бизнеса. Есть возможность подключения беспроводных станков, различного оборудования, машины между собой могут разговаривать, они могут взаимодействовать с какими-то системами управления транспортом города, целиком мегаполиса. То же самое следует ожидать и от 6G — еще больше отраслей сможет каким-то образом эту технологию задействовать».

Ранее в Samsung предположили, что Международный союз электросвязи может начать определять технические стандарты 6G уже в следующем году.
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Комментарии 1
Технологии , Интернет , Статьи , Карен Казарян , Олег Иванов , Денис Мантуров , Алексей Бойко , Министерство обороны , Минпромторг , Минкомсвязи РФ , Bank of America , МТС , ИТАР-ТАСС
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