6G: быстрее, чем 5G, в 400 раз

«Еще нет стандартизации, и никто, наверное, не может сказать в точности, какой будет эта технология. Общее направление движения понятно: люди попытаются научиться передавать еще больше информации с использованием тех же полос частот, попытаются задействовать новые полосы. Можно ожидать, что еще больше вырастут скорости передачи информации. Каждое следующее поколение технологии связи интересно для все большего числа участников рынка. Мы видели, что если первые поколения практически только использовались для того, чтобы люди звонили друг другу и разговаривали, потом появилась информация и смогли это задействовать также для доставки каких-то услуг, основанных на цифровых стандартах, то пятое поколение, про него очень часто и вполне оправданно говорят, что это принципиальный рывок вперед, потому что очень большую пользу может иметь для бизнеса. Есть возможность подключения беспроводных станков, различного оборудования, машины между собой могут разговаривать, они могут взаимодействовать с какими-то системами управления транспортом города, целиком мегаполиса. То же самое следует ожидать и от 6G — еще больше отраслей сможет каким-то образом эту технологию задействовать».