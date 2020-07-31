«Гнев Цукерберга»: почему продали Instagram

Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер фактически были вынуждены продать свой сервис Марку Цукербергу, так как боялись его «гнева» — об этом говорится в личной переписке, впервые обнародованной на заседании Конгресса США в среду. Так, Систром указал, что в случае отказа от сделки с Facebook у Цукерберга может «включиться режим уничтожения». Капитализация Instagram после его продажи за $1 млрд выросла в 100 раз.

Создатели Instagram боялись отказаться от сделки по продаже фотохостинга корпорации Facebook из-за возможного «гнева Марка [Цукерберга]». Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на впервые обнародованную переписку от 2012 года между сооснователем Instagram Кевином Систромом и инвестором Мэттом Колером.

Систром и Колер обсуждали, как лучше рассказать Цукербергу о своем решении касательно дальнейшей судьбы Instagram — продать сервис Facebook либо продолжать независимое существование.

Первый выразил обеспокоенность тем, что Цукерберг может «включить режим уничтожения», если владельцы компании откажутся от сделки.

Переписка была опубликована в рамках слушаний подкомитета палаты представителей Конгресса США в среду, на котором в онлайн-формате присутствовал глава Facebook. На тех же слушаниях были обнародованы некоторые электронные письма, циркулировавшие внутри корпорации в 2012 году — из них стало ясно, что в то время Instagram рассматривался Марком Цукербергом как «угроза» его бизнесу.

Восемь лет назад Facebook хвастался тем, что компания контролирует 95% рынка социальных сетей. Однако Instagram начал догонять корпорацию — в марте 2012 года количество ежедневных пользователей росло со скоростью 1700% за неделю. В одном из писем Цукерберг назвал Instagram «угрозой» и предложил купить сервис, чтобы «нейтрализовать» его успех.

О планах Цукерберга узнали создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер. В переписке с Колером Систром говорит о том, что отказ от продажи в пользу Facebook может закончиться плачевно для компании.

«Марк ничего не делает на эмоциях, он действует исходя из правил конкуренции. Я считаю, что нам в любом случае не удастся избежать гнева Марка. Вопрос только в том, когда он нас настигнет», — пишет Систром.

Спустя два месяца после этого диалога Facebook купил Instagram за $1 млрд По данным Bloomberg на 2018 год, капитализация Instagram, если оценивать ее в отрыве от материнской корпорации, достигла $100 млрд Это означает, что ценность фотохостинга за шесть лет выросла в 100 раз.

При этом Цукерберг не только устранил конкурента, присоединив его к своей корпорации, но и избавился от его создателей, передав Instagram в руки одного из приближенных топ-менеджеров. В сентябре 2018 года Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании, чтобы «заняться творчеством» и, предположительно, новым проектом. Позднее Систром немного приоткрыл завесу тайны, заявив, что у него были веские причины уйти из Facebook.

«Когда ты уходишь, у тебя есть на это причины. Никто никогда не уходит с работы, если там все прекрасно», — ответил создатель Instagram на вопрос о конфликте с Цукербергом.