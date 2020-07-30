Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США запустили ракету к Марсу для поиска жизни 

Общественная служба новостей и ещё 27 4 часа назад
Ракета-носитель Atlas V с исследовательским ровером Perseverance стартовала в США с мыса Канаверал. Его миссия — полет на Марс, где предстоит важная задача по поиску следов жизни. Об этом сообщает NASA.
Старт был дан в 14:50 по московскому времени. По имеющимся расчетам, в пункт назначения ракета прибудет в феврале следующего года.
Как уже писала Общественная служба новостей, на марсоходе находится аппарат MOXIE, который может помочь получить на красной планете чистейший кислород.
Ранее астрофизик Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Димитра Атри сделал предположение, что жизнь на Марсе сохранилась. Он опубликовал статью в журнале Scientific Reports, в которой приводит теорию, что искать ее нужно на глубине около двух метров.
Общественная служба новостей: последние новости
РКК «Энергия» нашла способ отказаться от сверхтяжёлой ракеты для полёта на Луну РКК «Энергия» нашла способ отказаться от сверхтяжёлой ракеты для полёта на Луну США обвиняют РФ в испытаниях космического оружия США обвиняют РФ в испытаниях космического оружия Правительство предложило засекретить данные о госзакупках «Роскосмоса» Правительство предложило засекретить данные о госзакупках «Роскосмоса»
Технологии , Видео , Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачников ограничили в туалетах
Дачников ограничили в туалетах
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Собчак высмеяла кадры задержания «вагнеровцев»
Собчак высмеяла кадры задержания «вагнеровцев»
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение