В США запустили ракету к Марсу для поиска жизни 

Ракета-носитель Atlas V с исследовательским ровером Perseverance стартовала в США с мыса Канаверал. Его миссия — полет на Марс, где предстоит важная задача по поиску следов жизни. Об этом сообщает NASA.

Старт был дан в 14:50 по московскому времени. По имеющимся расчетам, в пункт назначения ракета прибудет в феврале следующего года.

Как уже писала Общественная служба новостей, на марсоходе находится аппарат MOXIE, который может помочь получить на красной планете чистейший кислород.

Ранее астрофизик Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Димитра Атри сделал предположение, что жизнь на Марсе сохранилась. Он опубликовал статью в журнале Scientific Reports, в которой приводит теорию, что искать ее нужно на глубине около двух метров.