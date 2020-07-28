«Звездные войны» на современном этапе могли бы ограничиться ликвидацией или обезвреживанием спутников, а современные технологии позволяют сбить спутник при помощи запущенных с Земли ракет или самолетов. Но ожидать такого рода действий, направленных против спутников, нам не стоит по очень простой причине, считает астрофизик.

Звездные войны в виде сражений кораблей, преследующих друг друга в космическом пространстве, это все еще очень отдаленное будущее. Однако аппаратов, которые изображаются во множестве голливудских фильмов, мы не увидим, ведь кинематографисты переносят в космос законы физики, работающие на Земле, в земной атмосфере, объясняет Польскому агентству печати (PAP) астрофизик Марчин Гавроньский (Marcin Gawroński) из Института астрономии Университета имени Коперника в Торуни.

Между тем державы действительно не сидят сложа руки и развивают свой потенциал, стараясь обрести военное превосходство, в том числе в космическом пространстве. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп официально заявил о создании американских Космических сил, финансирующихся в рамках подписанного им закона о бюджете Пентагона . Этот первый созданный за 70 лет новый род войск будет подчиняться ВВС.

Марчин Гавроньский призывает не поддаваться излишним эмоциям, отмечая, что «звездные войны» на современном этапе ограничились бы ликвидацией или обезвреживанием спутников. Люди редко отправляются за пределы земной орбиты, в первый раз и в последний, несколько десятков лет назад, они сделали это по пути на Луну. В свою очередь, на орбите, на высоте всего примерно в 400 километров, находится Международная космическая станция, где могут пребывать представители десяти стран (в первую очередь России и США). Как сообщал в декабре 2019 года канал Би-би-си, цель американских космических сил состоит не в том, чтобы вывести войска на орбиту, а в том, чтобы обеспечить защиту спутников, которые используются для навигации, коммуникации и слежения.

Современные технологии позволяют сбить спутник при помощи запущенных с Земли ракет или самолетов. Успешные испытания противоспутникового оружия провели уже, в частности, США, Китай и Индия.

«В принципе, все страны, у которых есть межконтинентальные ракеты, могут легко обрести возможность сбивать спутники, находящиеся в нескольких сотнях километров над поверхностью Земли», — рассказывает Гавроньский.

Такие ракеты можно даже не оснащать боезарядом, ведь все объекты движутся по земной орбите с огромной относительной скоростью — до полутора десятков километров в секунду. Столкнувшись с боеголовкой, они разрушатся под воздействием кинетической энергии. Следует ли нам в ближайшие годы ожидать такого рода действий, направленных против спутников? Марчин Гавроньский полагает, что вероятность развития этого сценария чрезвычайно мала.

«Причина проста. Если ракеты нанесут удар пусть даже по нескольким спутникам, мы получим так называемый синдром Кесслера: спутник, разрушенный таким образом, распадается на десятки тысяч частей, которые начинают движение вокруг Земли. Через какое-то время они могут столкнуться с другими спутниками, а их обломки, в свою очередь, начнут уничтожать следующие. В итоге на орбите будет разрушено большинство спутников», — объясняет ученый.

Он уверен, что никто не планирует использовать такого рода потенциал, поскольку пострадают не только аппараты противника, но и его собственные. Гавроньский проводит параллель с ядерным оружием: никто не намеревается его применять, поскольку победителей в ядерном столкновении не будет. Ученый приводит пример из недавнего прошлого: в 2007 году Китай в рамках учений сбил свой собственный спутник, многочисленные обломки начали кружить по орбите, а в 2013 году один из них нанес серьезные повреждения российскому спутнику.

Более реальным сценарием звездных войн ученому представляются разного рода действия, направленные на глушение сигналов спутников («Джи Пи Эс», например, можно глушить уже на поверхности Земли) или другого рода электронное вмешательство в работу находящихся на орбите объектов, которое позволяет ограничить оперативные возможности противника.

«В любом случае, так будет, пока у нас не появится технологий, при помощи которых можно быстро и эффективно очищать околоземные орбиты от мусора и обломков», — добавляет он.

Между тем Космическое командование США объявило, что у него есть доказательства проведения Россией неразрушающих испытаний противоспутникового оружия, размещенного в космическом пространстве. Как сообщается, они прошли 15 июля, когда с российского спутника № 45915 на орбиту был выведен «новый объект». Это может означать, что россияне испытывали снаряд, действующий с уровня околоземной орбиты.

В 2023 году американцы собираются вернуться на Луну. Китайцы тоже строят планы по отправке туда пилотируемой миссии. Значит ли это, что «звездные войны» разыграются на отдалении от Земли и будут связаны с борьбой за полезные ископаемые?

«Луна и космос настолько велики, что места там хватит всем, а открытый конфликт в настоящий момент не выгоден ни одной стороне. Так что я оптимист. В ближайшее время войны в космосе не будет», — подводит итог Марчин Гавроньский.

Dziennik Gazeta Prawna (Польша)