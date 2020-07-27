НАСА построит атомные электростанции на Луне

Одной из проблем длительного присутствия на Луне или на поверхности другой планеты, такой как Марс, является поиск силы, необходимой для нормализации человеческого прибывания.

Сообщается, что НАСА рассматривает возможность строительства атомных электростанций, которые будут работать на Луне и Марсе. В пятницу НАСА опубликовало запрос на идеи от частных предпринимателей, как ядерная энергия может быть использована за пределами Земли в будущем.

Все представленные идеи, будут рассмотрены Национальной лабораторией штата Айдахо, которая является объектом ядерных исследований в восточной части штата Айдахо, Департаментом энергетики и НАСА оценит все представленные идеи для реактора. НАСА заявляют, что небольшие ядерные реакторы могут обеспечить мощности, необходимые для миссий по исследованию космоса.

В августе состоится промышленное техническое совещание, чтобы обсудить ожидания от программы. Встреча будет проводиться Министерством энергетики , НАСА и Battelle Energy Alliance. Последний является подрядчиком, который управляет Национальной лабораторией Айдахо.

План двухэтапный, и первым разрабатывается конструкция реактора. Второе — построить испытательный реактор для отправки на Луну. Программа также требует разработки системы полетов и спускаемого аппарата, которые могут транспортировать реактор на Луну.