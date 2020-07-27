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НАСА планирует построить атомные электростанции на Луне и Марсе 

Реальный мир космоса 1 час назад
НАСА построит атомные электростанции на Луне
Фото: NASA
Одной из проблем длительного присутствия на Луне или на поверхности другой планеты, такой как Марс, является поиск силы, необходимой для нормализации человеческого прибывания.
Сообщается, что НАСА рассматривает возможность строительства атомных электростанций, которые будут работать на Луне и Марсе. В пятницу НАСА опубликовало запрос на идеи от частных предпринимателей, как ядерная энергия может быть использована за пределами Земли в будущем.
Все представленные идеи, будут рассмотрены Национальной лабораторией штата Айдахо, которая является объектом ядерных исследований в восточной части штата Айдахо, Департаментом энергетики и НАСА оценит все представленные идеи для реактора. НАСА заявляют, что небольшие ядерные реакторы могут обеспечить мощности, необходимые для миссий по исследованию космоса.
В августе состоится промышленное техническое совещание, чтобы обсудить ожидания от программы. Встреча будет проводиться Министерством энергетики, НАСА и Battelle Energy Alliance. Последний является подрядчиком, который управляет Национальной лабораторией Айдахо.
План двухэтапный, и первым разрабатывается конструкция реактора. Второе — построить испытательный реактор для отправки на Луну. Программа также требует разработки системы полетов и спускаемого аппарата, которые могут транспортировать реактор на Луну.
В космическом агентстве хотят, чтобы реактор, система полетов и посадочный модуль были готовы к запуску к концу 2026 года. Реактор должен генерировать бесперебойную выходную мощность не менее 10 киловатт.
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Комментарии
Технологии , Наука и техника , Роскосмос , Минэнерго , NASA
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