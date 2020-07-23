Каждый ствол на счету: россиян будут отслеживать по-новому

Росгвардия до конца 2020 года получит доступ к IT-платформе, с помощью которой сможет отслеживать все гражданское оружие в стране и его владельцев. На разработку системы НИИ «Восход» получил более 540 млн рублей — как только она заработает, данные каждого человека, который приобрел оружие, будут поступать к росгвардейцам. После этого портал начнет автоматически информировать правоохранителей и о новых подобных покупках гражданина — например, о приобретении патронов.

До конца 2020 года в распоряжении Росгвардии появится IT-платформа, с помощью которой ведомство будет отслеживать владельцев оружия, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Разработкой приложения занимается государственный НИИ «Восход» — институт получил на это более 540 млн рублей.

Платформа позволит отслеживать все гражданское оружие в стране: систему поделят на внутренний портал сотрудников Росгвардии и внешний — для производителей, продавцов и покупателей оружия.

Заводам, магазинам, стрелковым клубам и сотрудникам ЧОП отведут единую базу учтенного оружия, с помощью которой они смогут отслеживать каждую единицу товара с момента изготовления на предприятии до использования покупателем.

Например, Росгвардия получит все данные гражданина, который приобрел в оружейном магазине охотничью винтовку, а последствии будет проинформирована и о патронах, купленных человеком, пишет издание.

Кроме того, пользователи сети смогут через этот портал получить разрешение на приобретение и хранение оружия, направив заявку онлайн. Сам документ будут выдавать с использованием «безбумажных технологий».

«Осуществляется переход на «безбумажные» технологии — с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений. То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — заявлял еще в марте глава Росгвардии Виктор Золотов «Российской газете».

В ведомстве уверены, что такой подход исключит подделку разрешительных документов — в частности лицензий или медицинских справок.

Вдобавок, разрабатываемая «Восходом» технология предполагает, что и владельцы оружия получат собственное мобильное приложение для Androis и iOS — оно позволит правоохранителям считывать информацию с пластиковой карты обладателя оружия и перенаправлять ее в центральную базу данных по защищенному каналу.

Кроме того, целью введения платформы станет автоматизация работы ведомства — например, с помощью нее дежурные бойцы смогут дистанционно отслеживать группы задержания и управлять их передвижением, следует из техдокументации модуля «Оперативное управление».

Предварительные испытания технология пройдет уже в конце ноября, говорится на сайте госзакупопк. Она создается в рамках проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» — на программу власти отвели около 3 млрд руб. с 2020 по 2021 год.

Создание такого портала было необходимо, так как в нынешней системе отслеживания оружия слишком много бюрократии, заявил экс-председатель правления общественной организации «Право на оружие» Игорь Шмелев

«При наличии современных технологий вести бумажный контроль оборота оружия — нонсенс. Выписывать специальное разрешение на приобретение каждой единицы — абсурд. Введение автоматизированной системы упростит жизнь и владельцев легального оружия, и сотрудников лицензионно-разрешительной системы», — заявил он «Коммерсанту».

Однако эксперты в сфере информационной безопасности уверены, что есть в введении данного приложения и подводные камни — в частности для владельцев оружия.