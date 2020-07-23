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Глава NASA поздравил Китай с запуском зонда на Марс 

ТАСС 1 час назад
Глава NASA поздравил Китай с запуском зонда на Марс
Фото: Reuters
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн приветствовал успешный старт китайской ракеты-носителя CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым китайским зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1". Об этом он написал в четверг в своем Twitter
"После сегодняшнего запуска Китай приближается к тому, чтобы войти в сообщество международных научных исследователей Марса. США, Европа, Россия, Индия и скоро ОАЭ будут приветствовать вас на Марсе в восхитительный год научных открытий. Безопасного полета, "Тяньвэнь-1"! — говорится в сообщении.
"Чанчжэн-5" стартовала в четверг с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) приблизительно в 12:40 по местному времени (07:40 мск). На преодоление расстояния от Земли до Красной планеты, которое в разное время составляет от 55 млн до 400 млн км, уйдет семь месяцев, еще порядка трех месяцев "Тяньвэнь-1" пробудет на орбите Марса, фотографируя поверхность планеты и проводя замеры, а затем спустится на его поверхность, где свои задачи начнет выполнять марсоход.
Среди главных задач миссии — изучение поверхности Марса, состава почвы, особенностей атмосферы и климатических условий, а также поиск воды и следов жизни.
Название программы КНР по освоению Марса "Тяньвэнь" было обнародовано в апреле. Оно символизирует традиционную любовь нации к познанию истин мироздания, стремление к исследованиям и инновациям, а переводится как "Вопросы к небу" — в честь произведения великого китайского поэта Цюй Юаня (340-278 гг. до н. э.).
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Технологии , Наука и техника , Джеймс Брайденстайн , NASA , Индия , Китай , ОАЭ , США
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