Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай готов к запуску марсианской миссии «Тяньвэнь-1» 

News.ru 1 час назад
Китай готов к запуску марсианской миссии «Тяньвэнь-1»
Фото: wikimedia.org
Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» к Марсу в рамках миссии «Тяньвэнь-1» намечен на период с 23 июля по 5 августа 2020 года с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань. Главной целью миссии объявлен поиск возможных признаков жизни на Марсе.
«Космический аппарат должен пройти более 480 миллионов километров, прежде чем достигнет Марса в феврале следующего года», — цитирует «Ридус» китайских специалистов.
В настоящее время «Чанчжэн-5» является самой тяжёлой ракетой-носителем Китая, её тестировали всего три раза без полезной нагрузки. Ракета должна доставить на Марс марсоход для сбора научных данных. Миссия является одной из самых амбициозных для китайской космической программы и одной из самых сложных, так как учёным нужно успеть подготовить её к определённому временному окну, которое открывается раз в 26 месяцев. В это время Марс и Земля находятся в идеальном положении от Солнца, что сводит к минимуму время в пути и расход топлива.
Как писал NEWS.ru, подготовка первой китайской миссии по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») вышла на финишную прямую. На стартовую площадку космодрома Вэньчан 17 июля в вертикальном положении доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход — 5»). Её целью является выведение на переходную орбиту Земли и Марса первого китайского зонда, который уже находится на космодроме. В Китае рассчитывают, что полёт к Марсу займёт у зонда около семи месяцев и уже в 2021 году он пришлёт на Землю первые данные с Красной планеты. Посадка зонда на поверхность Марса позволит учёным изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и особенности магнитного поля планеты.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
News.ru: последние новости
Китай готов к запуску марсианской миссии «Тяньвэнь-1» Китай готов к запуску марсианской миссии «Тяньвэнь-1» Астрономы решили найти в Солнечной системе чёрную дыру Астрономы решили найти в Солнечной системе чёрную дыру Российский космонавт на МКС напечатал человеческий хрящ на биопринтере Российский космонавт на МКС напечатал человеческий хрящ на биопринтере
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Ридус , Китай , Хайнань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Симоньян обратилась к Армении
01:42
Симоньян обратилась к Армении
Политика
Появилось видео пожара в соборе во Франции
01:07
Появилось видео пожара в соборе во Франции
Происшествия
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
03:30
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение