В ходе установки «Союза» на Байконуре возникли проблемы

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На космодроме Байконур возникли замечания при установке ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Уточняется, что проблемы были замечены во время работы одного из агрегатов стартового комплекса.

В пресс-службе отметили, что все работы идут согласно графику, возникшие проблемы в скором времени устранят.

Старт ракеты "Союз-2.1а" намечен на четверг, 23 июля. Она отправится к Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме.