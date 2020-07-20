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В ходе установки ракеты «Союз» на Байконуре возникли проблемы 

Газета.Ru и ещё 23 3 часа назад
В ходе установки «Союза» на Байконуре возникли проблемы
Фото: РИА Новости
На космодроме Байконур возникли замечания при установке ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
Уточняется, что проблемы были замечены во время работы одного из агрегатов стартового комплекса.
В пресс-службе отметили, что все работы идут согласно графику, возникшие проблемы в скором времени устранят.
Старт ракеты "Союз-2.1а" намечен на четверг, 23 июля. Она отправится к Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме.
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Технологии , Наука и техника , Байконур
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