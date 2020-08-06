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Перелететь океан за полчаса. Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолета 

BFM.RU и ещё 6 30 минут назад
Как перелететь океан за полчаса
Фото: Virgin Galactic
Британская компания Virgin Galactic представила визуализацию пассажирского сверхзвукового самолета, летающего со скоростью ракеты 3700 километров в час на высоте до 18 тысяч метров. Двигатели для лайнера будет конструировать Rolls-Royce.
Virgin Galactic — компания миллиардера Ричарда Брэнсона, занимающаяся космическими проектами. Дизайн самолета, разрабатываемого совместно с NASA, представляет крыло дельтовидной конструкции без законцовок и с большим вертикальным хвостовым стабилизатором. Заявленная скорость позволит совершать трансконтинентальные перелеты за 30-40 минут.
Характеристики сверхзвукового самолета комментирует ректор Московского авиационного института Михаил Погосян:

— Стандартная скорость, которая сегодня обсуждается для такого рода проектов, — 2 Маха, где-то 2500 километров в час. То есть 3700 километров в час — это большая скорость. На таких скоростях летают ракеты. Сверхзвуковая скорость военных самолетов — в районе 2500 километров в час. Это максимальная скорость, которая очень кратковременно может использоваться.

— До введения в коммерческую эксплуатацию сколько времени?

— Успешные проекты проходят такой цикл, если говорить про стандартные аэродинамические компоновки, за пять-шесть лет. Для такого рода проектов, я думаю, не меньше семи-десяти лет.

virgingalactic.com
Заявлено, что новый лайнер будет оснащен салоном первого и бизнес-класса. Общее число пассажиров — от девяти до 19. В качестве топлива будет использоваться экологически чистый авиакеросин.
Учитывая, что понадобятся технологические исследования и уникальные решения, для создания такого самолета компания Virgin Galactic будет привлекать многомиллиардные инвестиции. На волне успеха Илона Маска вполне вероятно, что инвесторы поверят в такой проект — к тому же в партнерстве с NASA.
Однако по факту в случае, если эволюция от дизайна до хотя бы прототипа будет пройдена, окажется, что такой проект не будет иметь коммерческого будущего. Авиабилет на суперрейс будет по карману разве что миллиардеру. И вряд ли он захочет приобретать лайнер в собственность — слишком сложное и дорогое обслуживание. Расход топлива на таких скоростях должен быть запредельным. В результате, скорее всего, будет выпущено в лучшем случае несколько таких самолетов, что еще более повысит стоимость их обслуживания, рассуждает аналитик, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

«Речь может идти только об использовании его как бизнес-джета, потому что для гражданской авиации на такие дальние расстояния будет безумная цена. Расход топлива на сверхзвуке — а они вообще на гиперзвук практически замахнулись — будет в разы, если не в десятки раз больше, чем у обычного самолета на километр полета. Плюс обычный самолет везет 300 человек, а этот 19. Его разработка будет стоить многие-многие миллиарды долларов. Я думаю, 10-20 млрд долларов будет стоить только разработка. Разработать такой сложный самолет и продать десять или даже 20 штук, конечно же, этим никак не окупить проект. А в чем смысл тогда вкладывать в это деньги?»

Во второй половине ХХ века в СССР и Европе и уже существовали сверхзвуковые пассажирские самолеты: Ту-144 и «Конкорд». Их скорости составляли более 200 тысяч километров в час. Советский Ту-144 был более сложным в управлении, чрезвычайно дорогой в обслуживании, а главное, требовал очень много топлива.
Ту-144 оказался экономически невыгодным, хотя государство какое-то время дотировало его пассажирские и грузоперевозки, а также пыталось приспособить его под военные нужды. В 1990-е лайнеры либо разобрали, либо продали в музеи. Один самолет купили NASA и Boeing для научно-технических исследований.
Чуть более успешным оказался «Конкорд». Он был более экономичен в смысле расхода топлива и перевозил больше пассажиров. Двигатели для него конструировал тоже Rolls-Royce. Хотя в конце-концов и перелеты «Конкорда» оказались безнадежно убыточными, авиакомпании не захотели больше содержать в своем парке такие самолеты, и «Конкорды» перестали летать.
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Технологии , Статьи , Роман Гусаров , Ричард Брэнсон , Михаил Погосян , Boeing , NASA , МАИ
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