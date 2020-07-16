«Росатом» построит новый ледокол «Чукотка» 

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«Планируем, что как можно раньше, в следующем году, закончим финальный, завершающий эту серию, ледокол, который будет называться «Чукотка», — приводит ТАСС слова главы «Росатома» Алексея Лихачёва.

Ранее сообщалось, что дальневосточная верфь «Звезда» приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер».

Атомоход был разработан специально для круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути, кратчайшему морскому маршруту из Европы в Азию.