Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Росатом» построит новый ледокол «Чукотка» 

RT на русском 7 часов назад
«Росатом» построит новый ледокол «Чукотка»
Фото: РИА Новости
Госкорпорация «Росатом» осуществит закладку ледокола «Чукотка» в следующем году.
«Планируем, что как можно раньше, в следующем году, закончим финальный, завершающий эту серию, ледокол, который будет называться «Чукотка», — приводит ТАСС слова главы «Росатома» Алексея Лихачёва.
Ранее сообщалось, что дальневосточная верфь «Звезда» приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер».
Атомоход был разработан специально для круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути, кратчайшему морскому маршруту из Европы в Азию.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
RT на русском: последние новости
На военном корабле в США произошёл пожар На военном корабле в США произошёл пожар Учёные выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител Учёные выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител «Роскосмос» призвал форсировать работы по созданию двигателей на метане «Роскосмос» призвал форсировать работы по созданию двигателей на метане
Технологии , Алексей Лихачев , Росатом , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 кандидатов в президенты зарегистрировали в Белорусии
5 кандидатов в президенты зарегистрировали в Белорусии
Россиян предупредили об аномалиях в августе
Россиян предупредили об аномалиях в августе
В России за сутки потушили 75 лесных пожаров
В России за сутки потушили 75 лесных пожаров
Дмитрий Колдун рассказал о коварной болезни
Дмитрий Колдун рассказал о коварной болезни
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение