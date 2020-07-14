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Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов 

runews24.ru и ещё 1 28 минут назад
Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов
Фото: из открытых источников
Такие аккумуляторы широко используются в гаджетах, в сфере транспорта и космической техники. Пока что нет близкой по эффективности альтернативы литий-ионным батареям. Литий является дорогим металлом, а его запасы в природе ограничены.
Ученые предположили, что для этих целей может использоваться натрий, атомы которого в батарее следует «уложить» один над другим. Слои натрия размещаются между графеном.
Необходимо разработать экспериментальный образец и изучить его в лабораторных условиях. Если версия специалистов подтвердится, то можно будет говорить о создании нового поколения натриевых аккумуляторов.
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Технологии , Гаджеты , Наука и техника
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