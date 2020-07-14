Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов 

Такие аккумуляторы широко используются в гаджетах, в сфере транспорта и космической техники. Пока что нет близкой по эффективности альтернативы литий-ионным батареям. Литий является дорогим металлом, а его запасы в природе ограничены.

Ученые предположили, что для этих целей может использоваться натрий, атомы которого в батарее следует «уложить» один над другим. Слои натрия размещаются между графеном.

Необходимо разработать экспериментальный образец и изучить его в лабораторных условиях. Если версия специалистов подтвердится, то можно будет говорить о создании нового поколения натриевых аккумуляторов.