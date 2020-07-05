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Советские ракеты взбудоражили космос 30 лет спустя 

Русская Планета и ещё 1 1 час назад
Советские ракеты взбудоражили космос 30 лет спустя
Фото: Русская Планета
В NASA назвали причину внезапной коррекции орбиты МКС. Станция избегала столкновения с обломком советской ракеты.
Международная космическая станция была потревожена 3 июля, когда потребовалась внеплановая коррекция орбиты. Тогда было заявлено, что станция избегала столкновения с космическим мусором.
Как рассказали РИА «Новости» в американском космическом агентстве, МКС пришлось уклоняться от обломка ступени советской ракеты «Протон», запущенной в 1987 году. Всего, за время существования станции, ей пришлось совершить около 25 подобных маневров.
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Технологии , Армия , Войска , Наука и техника , Оружие , США , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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