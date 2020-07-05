Советские ракеты взбудоражили космос 30 лет спустя 

В NASA назвали причину внезапной коррекции орбиты МКС. Станция избегала столкновения с обломком советской ракеты.
Международная космическая станция была потревожена 3 июля, когда потребовалась внеплановая коррекция орбиты. Тогда было заявлено, что станция избегала столкновения с космическим мусором.
Как рассказали РИА «Новости» в американском космическом агентстве, МКС пришлось уклоняться от обломка ступени советской ракеты «Протон», запущенной в 1987 году. Всего, за время существования станции, ей пришлось совершить около 25 подобных маневров.