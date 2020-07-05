Советские ракеты взбудоражили космос 30 лет спустя 

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NASA назвали причину внезапной коррекции орбиты МКС. Станция избегала столкновения с обломком советской ракеты.

Международная космическая станция была потревожена 3 июля, когда потребовалась внеплановая коррекция орбиты. Тогда было заявлено, что станция избегала столкновения с космическим мусором.