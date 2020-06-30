Как человек: в России опробовали боевой робот «Маркер»

В Центральном военном округе провели учения с применением новейшего боевого робота «Маркер», комплекс помогал военным выполнить учебно-боевые задачи. В Минобороны наблюдают за ходом работ, однако на данном этапе отношения к машине не имеют. Что известно о новой платформе, — в материале «Газеты.Ru».

Боевой робот «Маркер» проходил апробацию на военном полигоне Минобороны России в Чебаркуле совместно с военнослужащими боевых подразделений Центрального военного округа. Конструкторы робота проверяли, насколько комплекс удобен и помогает решать поставленные перед подразделением задачи.

В дальнейшем планируется провести испытания платформы с мотострелковым взводом.

«Будем сравнивать время, расход боеприпасов на выполнение одних и тех же задач взводом и «Маркером». Рассчитываем, что мы добьемся, чтобы «Маркер» решал задачи лучше», — отметил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.

Он также добавил, что разработчик не планирует тестировать робота в реальных боевых условиях.

«Мы не стремимся создать конечный действующий боевой образец, мы отрабатываем технологические решения», — пояснил руководитель центра.

Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

Разработчиками «Маркер» оценивается как экспериментальная робототехническая платформа для отработки ключевых технологий наземной робототехники, то есть на ней планируется проверить и отработать вопросы технического зрения, связи, навигации, автономного движения и применения, а также группового управления.

Кроме того, конструкторы намерены получить универсальный комплекс с модульной архитектурой, на который можно в дальнейшем установить новые узлы, агрегаты, приборы, другое оборудование и проверить, насколько они работоспособны и перспективны относительно существующих образцов, а также провести их испытания.

Комплекс, по словам создателей, будет состоять из пяти платформ, из них две гусеничные уже готовы и применяются для исследований. В этом году разработчики заканчивают две колесные платформы. В следующем году планируется показать пятую платформу, которая объединит в себе все лучшие полученные знания и компетенции.

Одним из ключевых направлений исследований в рамках проекта «Маркер» является отработка вопросов группового применения робототехнических комплексов, их согласованных и скоординированных действий при выполнении заданий в автономном режиме в неопределенной среде.

Создатели «Маркера» отрабатывают сценарии, когда от двух до пяти машин, получив задачу на действия в каком-то районе, самостоятельно туда выдвигаются (не мешая, а помогая друг другу) и выполняют задачу в едином информационно-навигационном поле, подпитывая друг друга получаемыми данными, и распределяя цели.

Для решения задач в этом направлении в апреле этого года в Научно-исследовательском институте робототехники и процессов управления Южного федерального университета открыта целевая поисковая лаборатория прорывных интеллектуальных технологий группового управления робототехническими комплексами.

По словам разработчиков робота, они намерены научить «Маркер» выполнять задачи самостоятельно на значительном удалении от оператора, на дальности, которая определяется запасом хода робототехнических платформ. В случае необходимости «осмотреться», уточнить маршрут и местоположение целей, «Маркер» самостоятельно сможет поднять в воздух находящийся на борту квадрокоптер-разведчик.

Чтобы реализовать эту задачу, в проект были приглашены Научно-конструкторское бюро вычислительных систем и научно-исследовательский институт «Квант», обладающие высоким научно-техническим потенциалом в данной сфере.

По словам разработчиков, в настоящее время исследуются различные варианты взаимодействия робота и человека. На первом этапе используется планшет, и оператор ставит задачи каждому комплексу, куда ехать и какую задачу там решить.

Затем создатели «Маркера» попробовали технологию голосового управления, когда командир подразделения отдает команды как своим подчиненным, так и роботам. Сейчас эта технология находится на этапе развития. «Маркер» учится как человек воспринимать полученную команду и начинать действовать, сообщают разработчики. Планируется, что боевые задачи робот будет выполнять на удалении до 500 км.

Помимо всего прочего, в штатную комплектацию платформы входят два типа БЛА: крупные — для обеспечения задач картографирования, поиска и отождествления целей, уточнения маршрутов движения и формирования 3D-картины местности. Второй тип БЛА — ударный. Он должен быть способен обнаружить цель, идентифицировать ее, и при необходимости поразить.

«Маркер» оснащен стрелковым и гранатометным вооружением, на роботе установлены средства технической разведки, оптические приборы и радиолокационные приборы, обеспечивающие применение этого оружия. Для обеспечения движения на «Маркере» предусмотрена гибкая модульная архитектура многоспектральной системы технического зрения, включающая комплекс датчиков различной природы.

Сейчас установленное оборудование позволяет отрабатывать технологии ведения высокоточной стрельбы и избирательного поражения. То есть, по словам разработчиков, робот не должен причинять вред гражданскому населению, а поражать только приоритетные враждебные цели.

Создатели «Маркера» сообщили, что в настоящее время платформа весит порядка 3 т и может нести крупнокалиберный пулемет Владимирова, ПКТ (пулемет Калашникова танковый), несколько гранатометов, противотанковый комплекс. Но если, по словам конструкторов, «Маркер» масштабировать до уровня танка «Армата», до 50 т, — он повезет и другое оружие, вплоть до тактического ракетного комплекса.

«Робот «Маркер» — инициативная разработка Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники под руководством Олега Мартьянова. Мы сотрудничаем с этой организацией по ряду вопросов, но военное ведомство на данном этапе к проекту «Маркер» прямого отношения не имеет», — пояснил «Газете.Ru» высокопоставленный источник в Минобороны России.

Как сказал собеседник издания, «посмотрим, что у них получится, и уже на этой основе будем принимать какие-либо мотивированные решения».