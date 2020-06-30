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НАСА разработало антикоронавирусное ожерелье 

Lenta.ru 1 час назад
НАСА разработало антикоронавирусное ожерелье
Фото: NASA
НАСА разработало антикоронавирусное ожерелье, которое вибрирует каждый раз, когда его хозяин пытается дотронуться до лица. Украшение будут печатать на 3D-принтере, пишет Daily Mail.
Прибор с помощью ультракрасного датчика засекает руку, которую слишком близко подносят к лицу. Как только он фиксирует движение, внутри ожерелья срабатывает небольшой мотор. Таким образом разработчики пытаются пресечь распространенный путь попадания COVID-19 в организм через глаза, нос и рот.
В НАСА уточнили, что его нельзя использовать вместо маски и других средств индивидуальной защиты от коронавируса, а только вместе с ними. Кроме того, разработчики пообещали выпустить модель и в других цветах.
Ранее ученые установили снижение эффективности медицинских масок при кашле. Они выяснили, что хоть маска и препятствует распространению мелких капель слюны при чихании или кашле, ее способность фильтрации при этом понижается.
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Технологии , Наука и техника , NASA
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