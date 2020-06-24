На МКС прекратили поиск источника утечки бензола

МОСКВА , 24 июн — РИА Новости. Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции возобновят в конце июля после доставки нового американского анализатора воздуха на российском грузовом корабле «Прогресс», сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Во вторник НАСА сообщило, что поиск источника бензола пришлось прекратить из-за отказа американского прибора для определения качества воздуха AQM-1 при проведении замеров в российском сегменте МКС.

"Поскольку такой прибор на станции один и его невозможно отремонтировать на орбите, то принято решение отправить на МКС новый AQM на корабле «Прогресс МС-15», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-15» к МКС ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 23 июля.

В мае в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу. Источник бензола до сих пор не найден.

Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.