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«Роскосмос» не захотел углубляться в «больной вопрос» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
«Роскосмос» открестился от «больного вопроса»
Фото: Роскосмос
Пилотируемый космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит частично композитный корпус, сообщил РИА Новости главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.
«Мне не очень бы хотелось углубляться в тему поставщиков, это достаточно больной вопрос, причем не только для космической отрасли. Я могу сказать только, что корпус двигательного отсека будет выполнен из композитных материалов. Корпус жилого отсека возвращаемого аппарата корабля будет сделан из металла», — ответил специалист на вопрос агентства о происхождении корпуса пилотируемого корабля.
В июне «Роскосмос» назначил Хамица главным конструктором «Орла».
В марте генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая перед космонавтами в Театре российской армии в Москве, призвал немедленно создать новый космический корабль.
В феврале менеджер рассказал о том, что для «Федерации» создали днище.
В декабре 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что «Орел» оказался перетяжеленным, в результате чего запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны.
Над «Федерацией» в Ракетно-космической корпорации «Энергия» работают с 2009 года. Корабль планировалось создавать в двух вариантах — для полетов на околоземную орбиту и к Луне. Впоследствии было принято решение продолжать использовать для первого случая корабли семейства «Союз», а «Орел» создавать исключительно для полетов к спутнику Земли. Данный корабль еще ни разу не летал.
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Технологии , Наука и техника , Космодром "Восточный" , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКК Энергия , РИА Новости
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