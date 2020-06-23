«Роскосмос» открестился от «больного вопроса»

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Пилотируемый космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит частично композитный корпус, сообщил РИА Новости главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.

«Мне не очень бы хотелось углубляться в тему поставщиков, это достаточно больной вопрос, причем не только для космической отрасли. Я могу сказать только, что корпус двигательного отсека будет выполнен из композитных материалов. Корпус жилого отсека возвращаемого аппарата корабля будет сделан из металла», — ответил специалист на вопрос агентства о происхождении корпуса пилотируемого корабля.

В июне «Роскосмос» назначил Хамица главным конструктором «Орла».

В марте генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин , выступая перед космонавтами в Театре российской армии в Москве, призвал немедленно создать новый космический корабль.

В феврале менеджер рассказал о том, что для «Федерации» создали днище.

В декабре 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что «Орел» оказался перетяжеленным, в результате чего запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны.