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NASA будет развивать космический туризм вместе с Virgin Galactic 

Популярная механика и ещё 7 1 час назад
NASA и Virgin Galactic займутся космическим туризмом
Фото: Reuters
NASA объединяет усилия с Virgin Galactic, чтобы поддержать будущее космического туризма. 22 июня американское космическое агентство подписало соглашение с частной компанией Virgin Galactic о разработке «программы подготовки орбитальных туристов».
Virgin Galactic — компания, входящая в состав Virgin Group, планирующая развитие туристических суборбитальные полетов и запуски небольших искусственных спутников. По последним данным заявки на «турпутевку» оставили 8 000 пассажиров. Космический корабль SpaceShipTwo сейчас проходит летные испытания. По состоянию на февраль 2020 года компания планировала начало рейсов на конец этого года, однако возможно эта дата будет перенесена.
В 2007 году NASA и Virgin Galactic подписали меморандум о взаимопонимании, этот документ говорил о том, что возможно однажды они смогут сотрудничать. И вот этот день наступил! Партнерство, заключенное на этой неделе, включает в себя «выявление кандидатов, заинтересованных частных полетах». Также договор говорит о подготовке туристов-астронавтов, транспортировке на космическую станцию, а также поддержке и координации использования ресурсов космической станции для будущих миссий в рамках этой программы.
«Мы рады сотрудничать с NASA в рамках этой частной программы орбитальных космических полетов, которая не только позволит нам использовать космическую платформу, но и предложит нашу инфраструктуру космической подготовки NASA и другим агентствам», — сказал Джордж Уайтсайд, исполнительный директор Virgin Galactic.
Акции компании Virgin Galactic поднялись на 14% после того, как она объявила о своем сотрудничестве с NASA. The Verge сравнили планы компании со Space Adventures — фирмой, которая в 2005 году подписала меморандум с Роскосмосом о намерениях по подбору инвесторов и космических туристов. Также, портал указал на то, что Virgin Galactic возьмет на себя посредничество между NASA и SpaceX.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , SpaceX , Space Adventures , NASA
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