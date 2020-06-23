NASA и Virgin Galactic займутся космическим туризмом

NASA объединяет усилия с Virgin Galactic, чтобы поддержать будущее космического туризма. 22 июня американское космическое агентство подписало соглашение с частной компанией Virgin Galactic о разработке «программы подготовки орбитальных туристов».

Virgin Galactic — компания, входящая в состав Virgin Group, планирующая развитие туристических суборбитальные полетов и запуски небольших искусственных спутников. По последним данным заявки на «турпутевку» оставили 8 000 пассажиров. Космический корабль SpaceShipTwo сейчас проходит летные испытания. По состоянию на февраль 2020 года компания планировала начало рейсов на конец этого года, однако возможно эта дата будет перенесена.

В 2007 году NASA и Virgin Galactic подписали меморандум о взаимопонимании, этот документ говорил о том, что возможно однажды они смогут сотрудничать. И вот этот день наступил! Партнерство, заключенное на этой неделе, включает в себя «выявление кандидатов, заинтересованных частных полетах». Также договор говорит о подготовке туристов-астронавтов, транспортировке на космическую станцию, а также поддержке и координации использования ресурсов космической станции для будущих миссий в рамках этой программы.

«Мы рады сотрудничать с NASA в рамках этой частной программы орбитальных космических полетов, которая не только позволит нам использовать космическую платформу, но и предложит нашу инфраструктуру космической подготовки NASA и другим агентствам», — сказал Джордж Уайтсайд, исполнительный директор Virgin Galactic.