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Спутники OneWeb лягут в основу новой навигационной системы 

Популярная механика 2 часа назад
Спутники OneWeb лягут в основу новой навигационной системы
Фото: Популярная механика
В конце марта 2020 года в суд Южного округа штата Нью-Йорк по делам банкротств было направлено заявление о банкротстве компании OneWeb, а также фирма объявила о своей продаже. Судьба компании пока не решена, но власти Великобритании могут спасти проект, перепрофилировав его.
Как сообщает The Financial Times, существующая инфраструктура OneWeb, а также коллектив сотрудников компании могут лечь в основу национальной спутниковой навигационной системы. Разработка должна стать аналогом для европейской навигации Galileo, от которой, как считают власти Великобритании, страну могут отключить после выхода из Евросоюза, и американской GPS.
Первоначальный проект британской спутниковой навигации оказался нереализуем из-за его высокой стоимости, превышающей $6 млрд, поэтому правительство Великобритании рассчитывает использовать OneWeb и получить навигацию по цене около $1 млрд Заявлено, что эта система должна иметь спутники на более низкой, чем Galileo и GPS орбите, а работать им предстоит на другой частоте.
Напомним, что за время существования OneWeb отправила на орбиту 74 спутника и построила 44 наземных станции. Последний пуск состоялся в феврале 2020 года, когда ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту в 450 км над Землёй сразу 34 космических аппарата OneWeb. Британские спутниковые группировки на низкой орбите создавались с целью обеспечить быструю широкополосную связь в самых дальних уголках планеты, в том числе в глухих деревнях и на региональных трассах.
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Технологии , Наука и техника , ЕС , OneWeb , Нью-Йорк , Великобритания
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