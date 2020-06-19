Telegram разблокировали в обход «пакета Яровой» 

Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру — решение согласовано с Генпрокуратурой. При этом источники говорят, что руководство Telegram не предоставляло властям ключи шифрования, а это обязательное условие «закона Яровой»

Федот Тумусов и Роскомнадзор заявил, что разблокирует мессенджер Telegram. Это случилось после того, как депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин внесли законопроект о прекращении блокировок Telegram. В пояснительной записке было сказано, что мессенджер является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе.

В свою очередь, руководство мессенджера заявило, что не передавало российским властям ключи шифрования, но сотрудничает со спецслужбами по конкретным запросам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах. «Предоставление Telegram ключей шифрования стало неактуальным в силу технических причин. Однако мессенджер взаимодействует по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом», — сказал собеседник агентства. Блокировка Telegram Роскомнадзором произошла по согласованию с Генпрокуратурой.

Комментарий Георгия Бовта:

В среду, комментируя думский законопроект, я выразил мнение, что его судьба будет непростой. Его принятие напрямую противоречило бы известному «пакету Яровой», а значит, и устремлениям силовиков, стоявших у истоков этого законодательства. Им пришлось бы отступить. И неслучайно депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информполитике, выступил против законопроекта, назвав его нереализуемым.

Строго говоря, так и произошло: принятие данного конкретного законопроекта стало неактуальным после снятия блокировки Telegram. Согласно «пакету Яровой», операторы связи должны хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ по запросу. Руководство Telegram отказалось выполнить это требование, назвав его технически неисполнимым, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей, а серверы мессенджера их не получают. После чего мессенджер и был заблокирован. На основании судебного решения и вышеупомянутого «закона Яровой».

Начиная с апреля 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. Безуспешно. Вся IT-отрасль с живым интересом наблюдала, как ведомство под руководством тогда Александра Жарова вступило в неравный технологический бой с мессенджером. И поскольку поначалу за дело блокировщики взялись особенно рьяно, жертвами битвы большой блокировки становились и совершенно невинные сайты и порталы. Весной 2018 года ущерб российских компаний от таких масштабных блокировочных действий оценили в 2 млрд долларов.

Тем временем практически все государственные структуры, а также государственные СМИ и самые лоялистски настроенные пропагандисты и государственники обзавелись собственными телеграм-каналами. Число пользователей мессенджера в России достигло 30 млн А Роскомнадзор по-тихому отказался на практике от заведомо невыполнимой задачи, дабы окончательно не превращаться в посмешище и главного вредителя IT-отрасли. Впрочем, бывший руководитель ведомства в какой-то мере лицо сохранил. Не ему снимать блокировку, поскольку в марте Жарова на посту руководителя Роскомнадзора сменил Андрей Липов. Заключение перемирия со здравым смыслом произошло уже при нем.

Само же решение с юридической точки зрения не лишено определенного изящества. Но изящество это сугубо российское, родное. Судебное решение о блокировке Telegram, по сути, отменили по согласованию с Генпрокуратурой, сделав исключение и неформально сняв предписанные законом требования о предоставлении неких мифических ключей шифрования. При этом сам «закон Яровой», который, дабы окончательно примириться со здравым смыслом и технологическими реалиями информационного пространства, по-хорошему надо было бы просто отменить, пока не трогают. В том числе отменить в части требования обработки персональных данных россиян исключительно на российской многострадальной почве. Но вместо корректировки «пакета Яровой» пошли по излюбленному российскому пути исключения из правил.

Сыграло роль наверняка и то, что основатель мессенджера Павел Дуров успел поссориться с американскими властями, которые заблокировали его инициативу выпуска собственной криптовалюты. А враг Америки — это практически всегда нам друг. И, судя по всему, спецслужбы смогут наладить теперь вполне конструктивное неформальное взаимодействие с Telegram по борьбе с терроризмом, как это происходит в других странах. И так, как это делают те же Apple, Google, Facebook и Twitter, сохраняя баланс между конфиденциальностью для пользователей и пресечением конкретных преступлений с помощью интернета.