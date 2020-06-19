В РФ создан гражданский вариант арктического вертолета

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«Вертолёт Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что в вертолёте реализована система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах.

Также вертолёт оснащён теплозащитой грузовой кабины и теплоизоляционными шторами в двери и створках кабины, а внутренние коммуникации машины связывают морозоустойчивые тефлоновые шланги.