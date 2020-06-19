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В России создан гражданский вариант арктического вертолёта 

RT на русском 1 час назад
В РФ создан гражданский вариант арктического вертолета
Фото: РИА Новости
Холдинг «Вертолёты России» начал серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ для гражданских заказчиков.
«Вертолёт Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Отмечается, что в вертолёте реализована система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах.
Также вертолёт оснащён теплозащитой грузовой кабины и теплоизоляционными шторами в двери и створках кабины, а внутренние коммуникации машины связывают морозоустойчивые тефлоновые шланги.
Ранее военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что холдинг «Вертолёты России» ведёт разработку арктической версии вертолёта Ми-26Т2В.
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Технологии , Наука и техника , Сергей Простаков , Росавиация , АО "Вертолеты России" , РИА Новости
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