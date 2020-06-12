Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустят свою первую в истории миссию на Марс 15 июля. Миссия под названием «Амаль», что означает «Надежда», стартует с отдаленного японского острова Танэгасима.

Через семь земных месяцев корабль Amal orbiter весом 3000 фунтов (1350 кг) достигнет Марса и выйдет на его орбиту. Корабль будет проходить одну орбиту каждые 55 часов и останется для изучения климата и атмосферы Марса в течение марсианского года — 687 земных дней, пишет Daily Mail.

Задача миссии «Амаль» — узнать больше о климате Марса с помощью трех датчиков в корпусе Amal orbiter. Корабль будет оснащен несколькими камерами, предназначенными для мониторинга и анализа климата, включая ультрафиолетовые и инфракрасные приборы.

Заместитель руководителя проекта и министр наук Сара аль-Амири сказала на брифинге: «Мы изучаем планету, которая выглядит такой похожей на нашу, но будто бы после некоторых изменений, которые превратили ее в место, где не может быть воды, одного из главных звеньев для создания жизни».