Только свое: Apple откажется от процессоров Intel

Apple планирует использовать в ноутбуках Mac чипы собственного производства, отказавшись от устройств компании Intel, с которой сотрудничала около 15 лет. Ожидается, что новые процессоры будут представлены на конференции WWDC, которая пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Apple собирается объявить об использовании собственных процессоров в ноутбуках Mac, отказавшись от чипов Intel, сообщает Bloomberg. По информации издания, это произойдет 22 июня во время ежегодной конференции WWDC, которая пройдет в онлайн-режиме из-за COVID-19.

Слухи о том, что Apple перейдет на свои процессоры, циркулируют в прессе на протяжении нескольких лет, но Bloomberg утверждает, что время пришло — первый Mac с чипом на базе архитектуры ARM должен появиться уже в 2021 году.

При этом «яблоко» разрабатывает по меньшей мере три процессора для Mac, являющиеся модифицированными версиями чипа A14, который будет присутствовать в линейке iPhone 12.

Сообщается, что причиной отказа от продукции Intel является ее сниженная производительность относительно собственных процессоров Apple. Если «яблочные» чипы будут эффективнее, чем устройства от Intel, это может привести к появлению более тонких и более легких моделей Mac.

Стоит отметить, что последний раз Apple объявила о смене производителя процессоров во время конференции разработчиков в 2005 году — тогда Стив Джобс заявил о том, что компания отказывается от чипов PowerPC в пользу Intel. Устройства на базе этих процессоров появились в продаже уже на следующий год.

«Мы считаем, что технологии Intel помогут нам создать лучшие персональные компьютеры следующих десяти лет», — сообщил тогда Джобс.

Сооснователь Apple фактически предсказал будущий выпуск собственных чипов компанией, ошибившись всего на пять лет.

Если Apple все-таки откажется от процессоров Intel, к чему готовилась так долго, это положительным образом скажется на релизах компании. Прежде всего, купертиновцам не придется ждать, пока у Intel выйдет чип нового поколения — они будут контролировать сроки производства самостоятельно.

Кроме того, собственные чипы будут выделять Apple на фоне конкурентов в лице HP, Dell, Samsung, Microsoft и других компаний, каждая из которых пользуется процессорами Intel.

Если же новые чипы будут по характеристикам превосходить «интеловские», то это поможет Apple переманить часть потребителей, предложив им более мощные устройства.

При этом у компании есть потенциал и все ресурсы для этого — достаточно посмотреть на собственные чипы, которые используются в iPhone и iPad.

Стоит также отметить, что Apple постепенно переходит на производство комплектующих внутри своей экосистемы, отказываясь от партнеров. В прошлом году компания купила подразделение Intel по производству 5G-модемов, чтобы в перспективе отказаться от модемов производства Qualcomm

Тогда аналитики пришли к выводу, что эта сделка благотворно скажется на бизнесе Apple, так как собственные модемы позволят Apple обеспечить грамотную синхронизацию «железа» и программного обеспечения. Кроме того, разработка собственных чипов станет одним из ключевых направлений в 5G-стратегии компании.