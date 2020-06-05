Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскопан древнейший на Земле паразит 

Российская Газета 1 час назад
Раскопан древнейший на Земле паразит
Фото: Российская Газета
Более 500 миллионов лет назад на Земле уже существовали паразиты. Такой вывод позволило сделать исследование окаменелости из южного Китая.
Ученые из Северо-западного университета в городе Сиань зафиксировали самый древний известный на сегодня пример взаимоотношений паразита и хозяина. Как пишет Nature Communications, предметом их изучения стали окаменелости возрастом 515 миллионов лет, относящиеся к морским беспозвоночным организмам брахиоподам (или плеченогим), похожим на широко распространенных в древности моллюсков. Сейчас они — большая редкость.
Исследователи выяснили, что трубки, покрывающие поверхность найденных раковин брахиопод, когда-то были заняты паразитическими червями, которые питались за их счет. Без паразитов раковины были больше.
Тип червей определить не удалось, но возраст ископаемых совпадает с так называемым кембрийским взрывом, произошедшим около 540 миллионов лет назад. Тогда эволюция живых существ на Земле была стремительной, и появились первые животные с глазами, органами и конечностями.
Открытие китайских ученых указывает на то, что паразитизм, вероятно, является еще одним значимым биологическим взаимодействием, возникшим в тот период, и поможет понять его влияние на историю жизни в целом.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Российская Газета: последние новости
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink Физики допустили, что черные дыры могут быть голограммой Физики допустили, что черные дыры могут быть голограммой Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки
Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США впервые испытали «убийцу» российских C-400
США впервые испытали «убийцу» российских C-400
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
В Сочи белобочка выплыла к людям за помощью
В Сочи белобочка выплыла к людям за помощью
«Что „доклад закончил?“: Путин жестко раскритиковал губернатора
«Что „доклад закончил?“: Путин жестко раскритиковал губернатора
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение