Не просто вышки: почему мир ополчился на 5G

Во всем мире, включая Россию и Украину, находятся те, кто не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить вышки мобильной связи стандарта 5G. При этом они не догадываются, что работают по американской повестке дня

«В последнее время на фоне пандемии COVID-19 в сети Интернет резко возросла активность сторонников теорий заговоров. Начитавшихся различных околонаучных статей, все кому не лень возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом», — написал он 3 июня в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, вышки связи формата 5G не устанавливают ни в Чечне, ни в других регионах России — для их работы не выделены частоты.

«При этом в Чеченской Республике даже Интернет четвёртого поколения работает не у всех. Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию ЧР. Призываю лжеэкспертов не распространять слухи о том, что в республике работает спецтехника по установке вышек связи 5G. Данная техника предназначена для геологоразведочных исследований», — отметил Кадыров и подчеркнул, что руководство республики предотвратит любое негативное влияние на жизнь и здоровье жителей Чечни.

Ранее в соседнем Дагестане жительницы села Новый Чиркей пригрозили сжечь возводимую вышку мобильной связи, если власти не демонтируют ее самостоятельно.

«Нам новый Чернобыль не нужен!» — заявила одна из жительниц.

Но если в Дагестане протестовали, то в Северной Осетии — возле села Ногир — и вовсе сожгли телефонную вышку, оставив село без связи с внешним миром. Местные жители опасались, что вышка может способствовать заболеванию новой коронавирусной инфекцией.

На Украине, где тоже нет связи стандарта 5G, по соцсетям распространялась аналогичная информация о якобы связи вышек мобильной связи с заболеваемостью COVID-19.

Но больше всех отличилась Великобритания . Там счет сожженных вышек нового стандарта связи идет на десятки.

«История про 5G — это полный бред. Чушь несусветная. Худший вариант фейк-ньюс. В действительности мобильные сети важны для каждого из нас, в особенности когда все вынуждены сидеть дома и не могут навестить близких. Мне отвратительны те, кто уничтожает ту самую инфраструктуру, которую используют медицинские службы и которая необходима нам для противостояния этой угрозе», — заявил в апреле директор по медицинским вопросам Национальной службы здравоохранения Великобритании Стивен Повис.

Дошло до того, что корпорация Google предупредила, что будет удалять с YouTube любые ролики о влиянии нового стандарта связи на заболевание коронавирусной инфекцией.

При этом сторонниками такой теории были звезды вроде актера Вуди Харрельсона и певицы Μ. Ι. Α., а о возможности влияния вышек 5G на заболевание COVID-19 говорила даже нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич

Примечательно, что конспирологи утверждают, что 5G — далеко не первый стандарт связи, приводящий к заболеваниям. Так, внедрение 4G якобы привело к эпидемии Η1Ν1 в 2009 году, 3G — к гриппу в 1998, 2G — к холере в 1991 году, 1G — к гриппу в 1979 году. А внедрение радио якобы и вовсе привело к пандемии испанки в 1918 году.

Но что характерно: сожжения вышек мобильной связи в развитых странах ни в 2009, ни в 1998 году зафиксировано не было. То ли дело сегодня.

Парадоксально, но причина этого — политическая. А именно — вражда США и их союзников с Китаем.

Дешево, но небезопасно?

В пятницу, 29 мая, британское издание Τhe Times сообщило, что власти Великобритании предложили США сформировать альянс в составе десяти демократических государств (D10) для создания «альтернативного пула» поставщиков оборудования для сетей 5G, чтобы не зависеть от Китая. Помимо членов «Большой семерки» туда должны войти Австралия, Южная Корея и Индия.

«Нам нужны новые участники рынка», — сообщил информированный источник издания в правительстве Великобритании.

Именно из-за того, что таких участников нет, Великобритания и обратилась к китайской компании Huawei. В январе 2020 года британский премьер-министр Борис Джонсон фактически предоставил этой корпорации возможность ограниченно участвовать в создании британской сети 5G. И это несмотря на давление ближайшего союзника Великобритании — США, — которые подозревали китайцев в шпионаже.

В январском постановлении правительства Ее Королевского Величества было сказано, что «поставщиков с высоким риском» допустят в «нечувствительные» части сетей 5G. При этом их участие будет ограничено 35%. Кроме того, они будут исключены из базовой сети, а в таких критических местах, как ядерные объекты и военные базы, — и из радиосети. В постановлении компания Huawei на называлась напрямую, но речь шла именно о ней. К тому времени ее оборудование использовали такие операторы мобильной связи в Великобритании, как BT и Vodafone.

Примечательно, что пойти вразрез с желанием их союзников британцев вынудила банальная дешевизна услуг и оборудования Huawei, с которыми не могли конкурировать их европейские соперники вроде Ericsson.

Но в мае этого года концепция поменялась. Британские власти заявили, что проведут новую экспертизу роли Huawei в развертывании сетей 5G в Соединенном Королевстве. Сделать это поручили Национальному центру кибербезопасности (ΝCSC), который входит в британскую спецслужбу электронной разведки — Центр правительственной связи Великобритании.

Такое решение британцы приняли после того, как США объявили о дополнительных санкциях в отношении китайской компании.

«Мы внимательно рассмотрим любые аспекты возможного воздействия продукции китайской компании на британские сети. Безопасность и устойчивость наших сетей мобильной связи имеют первостепенное значение», — заявил представитель NCSC.

А в такой стране, как Канада, формальным правителем которой является британская королева Елизавета ΙΙ, 3 июня один из крупнейших местных мобильных операторов Telus заключил контракт на создание сети 5G со скандинавскими Ericsson и Nokia, хотя еще в феврале финансовый директор канадской компании анонсировал заключение контракта с Huawei, но лишь на поставку оборудования для антенн 5G. За несколько дней до этого другой оператор из «большой тройки» Канады — Bell — тоже объявил о том, что не будет использовать оборудование Huawei. А третья крупнейшая компания — Rogers — отказалась от китайского оборудования еще в 2018 году.

Мало того, 27 мая Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение продлить судебные слушания по делу об экстрадиции в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованной в Канаде по запросу США, которые обвинили ее в мошенничестве. Суд постановил, что действия по экстрадиции Ваньчжоу соответствуют стандартам двойной уголовной ответственности — основному принципу канадских законов об экстрадиции. В свою очередь и Китай, и компания Huawei заявили о разочаровании решением суда.

Ваньчжоу арестовали в Канаде в декабре 2018 года. Собственно, в этому году и началась «битва 5G».

Мировая повестка дня

Именно в 2018 году один из канадских операторов отказался от китайского оборудования, и именно в этом году Австралия ввела запрет на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE.

«Нас проинформировало [австралийское] правительство о том, что Huawei и ZTE запрещено предоставлять технологии 5G в Австралии», — сообщило в августе 2018 года австралийское подразделение Huawei.

До этого австралийские власти запретили ввоз этой компании оборудования для создания на континенте 5G-сети.

«С участием китайского оператора сеть мобильной связи в стране может стать доступной для несанкционированного доступа или вмешательства», — поясняло свои действия правительство Австралии.

Но «застрельщиком» и здесь были США. Еще в мае 2018 года Пентагон запретил продажу смартфонов, а также модемов для мобильного интернета и других продуктов компаний Huawei и ZTE на военных базах США. США неоднократно обвиняли китайские компании в том, что те могут шпионить за пользователями.

Именно поэтому еще с 2018 году проблемы с 5G на слуху. Впервые сформулированная еще в 1922 году Уолтером Лимпаном, позже неоднократно дополнявшаяся теория установления повестки дня утверждает, что СМИ оказывают на общество влияние подбором того, что именно они освещают.

Иными словами, мы обсуждаем что-либо благодаря тому, что это обсуждается в СМИ. Неожиданным итогом этого стала атака на мобильные вышки. «Вышки», «мобильная связь» «5G» и «Китай» повторялись в западных медиа с 2018 года. После того как в Китае появился новый коронавирус SARC-CoV-2, это дало неожиданный результат: американские, а затем и конспирологи по всему миру вспомнили о старой теории влияния стандарта связи на общественное здоровье. А с учетом того, что тема 5G и Китая два года муссировалась СМИ, результат, можно сказать, превзошел все ожидания.

Хотя если следовать логике конспирологов, то результат может быть не таким уж неожиданным, ведь в той же Великобритании наверняка сожгли вышки с китайским оборудованием. Теперь же на их месте вполне могут появиться вышки с оборудованием европейских компаний. Да и протесты против нового стандарта связи идут в том числе и в тех странах, повлиять на которые напрямую США не могут. Кроме того, можно вспомнить, что к 2018 году Китай опережал США и американские компании в вопросе разработок и внедрения стандарта 5G.

Как бы то ни было, но у COVID-19 и оборудования для связи стандарта 5G из общего может быть лишь то, что их «родина» — Китай. И то это справедливо далеко не для всех вышек мобильной связи (есть еще и европейские поставщики). А война с мобильной связью определенного стандарта пока выгодна лишь США и союзникам в их торговой войне с Китаем.