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Рогозин оценил перспективы Байконура 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 15 минут назад
Рогозин оценил перспективы Байконура
Фото: ТАСС
Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5», рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Обращение Рогозина посвящено 65-летию легендарного космодрома.
«Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы», — передает РИА «Новости» слова Рогозна.
Один из проектов подразумевает модернизацию первой площадки Байконура, так называемого «Гагаринского старта», для запусков ракет «Союз-2».
«Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, они скоро завершатся и мы приступим к реальным физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке», — сказал Рогозин.
Второй проект, который глава «Роскосмоса» считает важным, — «Байтерек», недавно переименованный в «Назарбаевский старт».
«Как вы знаете, это реконструкция старта ракеты «Зенит». Замечательной ракеты, самой последней ракеты Советского Союза, которая использовалась с Байконура. И в наших планах создание ракеты «Союз-5», еще более мощной, чем «Зенит», — сказал Рогозин.
По его словам, эта ракета создается для завоевания рынка пусковых услуг.
Рогозин отметил, что начало работы «Назарбаевского старта» и «Гагаринского старта» еще больше укрепит сотрудничество России и Казахстана.
Напомним, в феврале Рогозин рассказал, что 18 пусков планируется провести с космодрома Байконур в 2020 году.
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Технологии , Наука и техника , Телевидение , После праздников , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости , Байконур
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