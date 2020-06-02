Рогозин оценил перспективы Байконура 

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Обращение Рогозина посвящено 65-летию легендарного космодрома.

«Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы», — передает РИА «Новости» слова Рогозна.

Один из проектов подразумевает модернизацию первой площадки Байконура, так называемого «Гагаринского старта», для запусков ракет «Союз-2».

«Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, они скоро завершатся и мы приступим к реальным физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке», — сказал Рогозин.

Второй проект, который глава «Роскосмоса» считает важным, — «Байтерек», недавно переименованный в «Назарбаевский старт».

«Как вы знаете, это реконструкция старта ракеты «Зенит». Замечательной ракеты, самой последней ракеты Советского Союза, которая использовалась с Байконура. И в наших планах создание ракеты «Союз-5», еще более мощной, чем «Зенит», — сказал Рогозин.

По его словам, эта ракета создается для завоевания рынка пусковых услуг.

Рогозин отметил, что начало работы «Назарбаевского старта» и «Гагаринского старта» еще больше укрепит сотрудничество России и Казахстана.

Напомним, в феврале Рогозин рассказал, что 18 пусков планируется провести с космодрома Байконур в 2020 году.