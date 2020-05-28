Британское устройство для защиты от 5G оказалось фейком

В британском городе Гластонбери, известном своей ожесточенной борьбой с вышками 5G, начали продавать устройства, которые обеспечивают защиту от излучения, вызванного сетями пятого поколения. Эксперты решили проверить, что же находится внутри этого гаджета, и обнаружили внутри лишь флешку со светодиодом. При этом одно такое устройство стоит порядка £300.

Прошлым летом в Великобритании началось развертывание сетей пятого поколения, или 5G. Несмотря на то что мобильные вышки, поддерживающие новую технологию, пока устанавливаются лишь в отдельных городах, во всей стране начали появляться противники прогресса, указывающие на опасность излучения от 5G.

Стоит особо отметить город Гластонбери, в совете которого заседает отдельный комитет, посвященный связи пятого поколения. Его участники выступают против полномасштабного развертывания сетей, так как это может негативным образом отразиться на здоровье жителей города.

Как сообщает «Би-би-си», один из членов комитета Тоби Холл открыто рекомендует пользоваться устройствами, которые защищают от 5G-излучения. Он посоветовал устройство под названием 5GBioShield, которое внешне похоже на флешку. Если верить официальному сайту компании, этот гаджет «обеспечивает защиту вашего дома и вашей семьи благодаря голографическому нанослойному катализатору, который можно носить или размещать рядом со смартфоном или любым другим устройством с электрическим, радиационным или электромагнитным излучением».

Одно такое устройство стоит £339,60 (почти 30 тыс. руб.).

Эксперт компании Pen Test Partners, специализирующейся на разборе потребительской электроники с целью нахождения уязвимостей, Кен Мунро решил выяснить, что такого особенного находится внутри флешки 5GBioShield и чем она отличается от других китайских внешних накопителей, которые продаются по £5 за штуку. Как оказалось, единственным различием оказалась круглая наклейка на корпусе.

«Я, конечно, не эксперт по 5G, но этот стикер очень похож на канцелярскую наклейку, которая стоит меньше одного пенни», — заявил Мунро.

Внутри устройства также не оказалось ничего инновационного — только светодиод, который часто устанавливают во внешние накопители. Таким образом, гаджет для защиты от 5G по сути является лишь очень дорогой флешкой.

«Би-би-си» обратилось к одному из директоров BioShield Distribution Анне Гроховальска, чтобы выяснить, почему простой накопитель стоит так дорого.

Гроховальска заявила, что ее компания является единственным дистрибьютором 5GBioShield, но при этом не производит устройства самостоятельно.

«У нас есть огромное количество технической информации, подкрепленной исследованиями. Но, как вы понимаете, мы не можем распространять эти данные и делиться ими с третьими лицами», — сказала бизнесвумен.

Что же касается анализа, проведенного Мунро, Гроховальска назвала его «неполным», указав, что он не посчитал издержки, которые несет компания при продаже устройства.

Тоби Холл, заседающий в комитете по 5G, заявил, что его слова не должны рассматриваться как рекомендация к покупке устройства. При этом он отметил, что не жалеет о покупке, так как после использования гаджета у него улучшился сон и он стал чувствовать себя дома «в безопасности».

С началом пандемии коронавируса в сети начали распространяться теории заговора, связанные с влиянием 5G на иммунитет человека. Это привело к массовым поджогам мобильных вышек, в том числе и в Великобритании.

Специалист «Би-би-си» по теориям заговора, связанным с коронавирусом, Ольга Робинсон уверена, что заразиться COVID-19 от 5G абсолютно невозможно.

«По данным ученых, 5G и коронавирус — две совершенно разные вещи, между ними нет ничего общего, поэтому нельзя подхватить вирус, используя связь пятого поколения. Кроме того, 5G не оказывает влияния на иммунную систему и не делает вас более восприимчивым к вирусу, так как эти радиоволны недостаточно мощные, чтобы оказать влияние на клетки вашего тела», — уточнила Робинсон.

При этом она подчеркнула, что у подобных теорий заговора много последователей, так как на текущий момент о коронавирусе известно немногое, а людям нужно во что-то верить.