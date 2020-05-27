Почему нельзя заряжать смартфон ночью

Аккумулятор смартфона, который стоит на зарядке всю ночь, быстрее изнашивается и приходит в негодность, заявил эксперт. При этом полные разрядки до нуля также несут в себе риски для батареи. Какой заряд оптимален для поддержания максимального срока работы аккумулятора — в материале «Газеты.Ru».

Постоянная подзарядка смартфона по ночам несет в себе риски изнашивания его аккумулятора, заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган

По его словам, если же все же зарядка в ночные часы неминуема, то нужно перевести устройство в режим полета.

«Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора», — сказал Коган.

Сообщается, что оптимальным объемом заряда аккумулятора является 30-80%. Если пользователю удастся постоянно поддерживать работу своего смартфона в этом диапазоне, то число полных циклов заряда-разряда устройства увеличится вдвое.

Однако эта техника не сработает, если владелец смартфона любит ночные подзарядки. Коган рекомендует либо заряжать гаджет перед сном, либо сразу после того, как проснулся.

Как отметил эксперт, современные литий-ионные батареи являются более безопасными для здоровья человека, чем их никель-кадмиевые предшественники.

Несмотря на то, что нет достоверных данных о том, что сон в непосредственной близости от смартфона негативным образом сказывается на здоровье человека, Коган все же советует вручную снизить уровень излучения.

«За последние годы в целом возросла чувствительность специализированной аппаратуры для обнаружения заболеваний. К тому же человека окружают более серьезные излучения, исходящие от компьютеров, телевизоров и СВЧ-печей. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой», — заключил собеседник агентства.

Еще в 2019 году управляющий директор немецкой компании BatterieIngenieure, специализирующейся на технологиях для аккумуляторов, Доминик Шульте подтвердил, что в снижении продолжительности жизни аккумуляторов внутри смартфонов виноваты сами пользователи, точнее некоторые их привычки. Речь идет о ночной зарядке, когда устройство полночи заряжается, а вторую половину держит заряд в 100%.

Если повторять это действие регулярно, то литий-ионные батареи прослужат пользователю гораздо меньше. Дело в том, что такие аккумуляторы, которые широко распространены в современной бытовой электронике, со временем изнашиваются и имеют ограниченное время службы. Тем не менее, как отметил Шульте, ведущие производители смартфонов не считают это проблемой и никак не предупреждают пользователей о том, что чрезмерная зарядка вредит устройству.

Вероятно, дело в своеобразном заговоре, ведь быстро разряжающийся гаджет становится одним из главных поводов для покупки нового, что позитивным образом сказывается на продажах компании.

Чтобы продлить срок службы своего устройства, эксперты рекомендуют вообще не заряжать его до максимума, а подпитывать постепенно в течение дня. Кроме того, не рекомендуется заряжать телефон при экстремальных температурах — как слишком высоких, так и слишком низких.