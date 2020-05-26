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Рогозин пообещал «сжатый кулак» партнерам «Роскосмоса» 

Lenta.ru 29 минут назад
Рогозин пообещал «сжатый кулак» партнерам «Роскосмоса»
Фото: РИА Новости
«Роскосмос» намерен вести агрессивную борьбу со своими западными партнерами, заявил «Комсомольской правде» гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Нам надо все собирать в единый кулак. Только единым сжатым кулаком можно бороться сегодня с агрессивной конкуренцией со стороны наших западных партнеров», — заявил чиновник.
По его словам, реализацию научной программы на российском сегменте Международной космической станции (МКС) сдержало использование НАСА российских «Союзов».
«Из-за того, что мы 9 лет подряд возили международные экипажи, мы сокращали свои экипажи до двух космонавтов, а иногда даже один наш командир находился на орбите. Это неправильно. Это сдерживает научную программу на МКС», — уверяет менеджер.
Рогозин заметил, что на доставке астронавтов на МКС «Роскосмос» зарабатывал «определенные деньги».
«Но это была и высокая ответственность, связанная с обеспечением бесперебойной доставки экипажей на станцию. Это нервы, здоровье тех людей, кто отвечал за пилотируемый космос»., — добавил он.
В апреле глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая.
В апреле 2014 года Рогозин посоветовал США использовать батуты для доставки астронавтов на МКС.
Последний раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор людей на МКС доставляют советские (российские) пилотируемые космические корабли «Союз». Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.
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Комментарии 3
Технологии , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , Комсомольская правда
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