Рогозин пообещал «сжатый кулак» партнерам «Роскосмоса» 

«Нам надо все собирать в единый кулак. Только единым сжатым кулаком можно бороться сегодня с агрессивной конкуренцией со стороны наших западных партнеров», — заявил чиновник.

По его словам, реализацию научной программы на российском сегменте Международной космической станции (МКС) сдержало использование НАСА российских «Союзов».

«Из-за того, что мы 9 лет подряд возили международные экипажи, мы сокращали свои экипажи до двух космонавтов, а иногда даже один наш командир находился на орбите. Это неправильно. Это сдерживает научную программу на МКС», — уверяет менеджер.

Рогозин заметил, что на доставке астронавтов на МКС «Роскосмос» зарабатывал «определенные деньги».

«Но это была и высокая ответственность, связанная с обеспечением бесперебойной доставки экипажей на станцию. Это нервы, здоровье тех людей, кто отвечал за пилотируемый космос»., — добавил он.

В апреле глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая.

В апреле 2014 года Рогозин посоветовал США использовать батуты для доставки астронавтов на МКС.

Последний раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор людей на МКС доставляют советские (российские) пилотируемые космические корабли «Союз». Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.