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На МКС может появиться новая российская оранжерея 

РИА Новости и ещё 1 53 минуты назад
На МКС может появиться новая российская оранжерея
Фото: Роскосмос
Институт медико-биологических проблем РАН и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" прорабатывают облик новой российской оранжереи для Международной космической станции, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора института по науке Владимир Сычёв.
В декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля "Прогресс МС-04" на станцию не была доставлена российская оранжерея "Лада-2".
"С Ракетно-космической корпорацией "Энергия" у нас началась ее проработка. Проектанты уже предложили место, где оранжерею можно разместить даже при существующей конфигурации МКС. Есть планы сделать эскизный проект оранжереи", — сказал Сычёв.
Он отметил, что новая оранжерея будет похожа на погибшую "Ладу-2", основной задачей которой была отработка гидротехнических приемов выращивания в невесомости растений, востребованных в оранжереях при межпланетных полетах. К примеру, томатов и перца.
Сычев также сказал, что разработчикам будущих космических оранжерей очень важно определиться с грунтом для выращивания растений.
"Потому что, с одной стороны, при использовании аэропоники можно получить колоссальное количество паразитной массы корней, которые будут забивать практически все. А с другой стороны, есть ограничения, сколько можно вырастить поколений растений на одном субстрате. Получается, примерно пять, и то — со снижением продуктивности", — пояснил ученый.
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Технологии , Наука и техника , Владимир Сычев , РАН , РКК Энергия , РИА Новости
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