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Японский грузовой корабль стартовал к МКС 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Японский грузовой корабль стартовал к МКС
Фото: spaceflight.nasa.gov
Грузовой космический корабль HTV-9 стартовал к Международной космической станции.
По информации Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), корабль вывела на орбиту ракета-носитель H-IIB. Запуск провели с космодрома космодрома на острове Танэгасима.
Корабль доставит на станцию около 5,5 тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований, — передаёт ТАСС.
HTV-9 приблизится с станции 25 мая. Аппарат пристыкуется в американскому модулю Harmony.
Как писал NEWS.ru, до конца мая почти все жители России смогут увидеть невооружённым глазом Международную космическую станцию.
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Технологии , Наука и техника , ИТАР-ТАСС
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