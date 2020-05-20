Японский грузовой корабль стартовал к МКС 

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Грузовой космический корабль HTV-9 стартовал к Международной космической станции.

По информации Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), корабль вывела на орбиту ракета-носитель H-IIB. Запуск провели с космодрома космодрома на острове Танэгасима.

Корабль доставит на станцию около 5,5 тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований, — передаёт ТАСС.

HTV-9 приблизится с станции 25 мая. Аппарат пристыкуется в американскому модулю Harmony.

Как писал NEWS.ru, до конца мая почти все жители России смогут увидеть невооружённым глазом Международную космическую станцию.