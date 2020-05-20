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Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска 

Профиль и ещё 13 1 час назад
Microsoft создала суперкомпьютер для Илона Маска
Фото: Reuters
Корпорация Microsoft заявила о создании одного мощнейших суперкомпьютеров в мире. Его получит некоммерческая исследовательская организация OpenAI, созданная главой SpaceX Илоном Маском.
По расчетам Microsoft, эта машина входит в пятерку самых мощных суперкомпьютеров в мире. Он будет обрабатывать данные для различных моделей и алгоритмов искусственного интеллекта.
Как поясняет Microsoft, исторически эксперты по машинному обучению разрабатывали небольшие модели искусственного интеллекта, которые могли выполнять какую-то одну отдельную задачу — распознать объект, перевести текст и другие. Однако специалисты компании доказали, что некоторые из этих задач лучше выполняются одной большой моделью, которая понимает нюансы речи, грамматику и контекст, а также способна выполнять более сложные задачи.
В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер станет первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение моделей искусственного интеллекта и инфраструктуру доступными широкому кругу организаций и разработчиков, отмечает «Интерфакс».
Ранее Microsoft объявила о завершении работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков — Microsoft Developer Network, MSDN. В компании отметили, что хотят сделать обновление максимально стабильным для всех пользователей.
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Технологии , Гаджеты , Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , Microsoft , Интерфакс
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