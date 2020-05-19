Огрызок от яблока: первый провал Стива Джобса с Apple 

Компания Apple кажется образцом безупречного успеха. Но не все так гладко. За более чем сорок лет существования бренд пережил немало взлетов и падений. Один из провалов случился 19 мая 1980 года, когда был представлен компьютер Apple III.

Как оно обычно бывает: оригинал отличный, сиквел — так себе, триквел совсем скатился. В истории с персональными компьютерами от Apple все несколько иначе: первый был успешен у ученых и инженеров (целевой аудитории), второй стал настоящим хитом у широкой публики, а третий — внезапно — оказался очень неудачным.

Созданный Стивом Возняком и выпущенный в 1977 году Apple II принес грандиозный успех совсем еще "зеленой" компании. Это был цветной удобный домашний компьютер для всех, настоящий прорыв в своей области. Благодаря ему, напоминает директор Музея техники Apple Андрей Антонов , фирма уже в 1980 году смогла выйти на биржу и, конечно же, тогда акции взлетели в цене — все хотели кусочек удачного яблочного пирога. И никто не рассчитывал получить вместо этого лишь "огрызок". Третий ПК вышел очень неудачным из-за целого ряда неверных решений, объясняет Андрей Антонов:

"Проектом Apple III занялся уже непосредственно сам Стив Джобс. Он хотел в какой-то степени повторить успех компьютера Apple II, но уже в направлении бизнеса. Компьютер Apple III должен был стать компьютером именно для бизнеса, то есть все работы, которые шли на нем, это то, что сейчас называется офисными работами. К сожалению, при его проектировании было допущено много ошибок.

Во-первых, конструкторские: компьютер перегревался, часто сбоил, вентилятора не было, корпус был не очень удачный, хотя патент на него принадлежит самому Стиву Джобсу.

Вторая неудача — компьютер очень плохо переносил перевозки. Когда его везли, шла вибрация, и некоторые компоненты внутри могли вываливаться одни из других. Конструкция была сильно не похожа на Apple II — Apple II в этом плане был намного надежней. Было некоторое количество возвратов.

В-третьих, сама операционная система Apple III была лишь частично совместима с той системой, которая была на Apple II. И огромное количество программ, — игрушек, офисных — которые были разработаны под Apple II, шли на Apple III с большими ограничениями, а некоторые могли вообще не запускаться, и это тоже была достаточно серьезная ошибка. Apple III — это первая неудача Джобса".

Стив Джобс, конечно, пытался устранить недостатки. Был даже выпущен ограниченной серией Apple III+. Но в 1981 году у "яблока" появился серьезный конкурент: компания IBM выпустила свой массовый PC на процессорах Intel. И вскоре Apple III, не получив достойного апгрейда, был снят с производства. Предприятие Джобса спасла популярность Apple II, который выпускался аж до 1993 года, продавался по миру и был многими "клонирован". Советский компьютер "Агат", по словам Андрея Антонова, — копия Apple II с некоторыми дополнениями.

Естественно, Apple III был не последней ошибкой корпорации — и по технической части, и по стратегическим направлениям. Но сейчас, считает инвестиционный менеджер АО "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин , у Apple нет каких-то существенных проблем, единственное — это вопрос стратегии дальнейшего развития:

"По всей видимости, этому крупному бизнесу будет сложно увеличиться в размерах. По сути, у каждого, кто хотел купить iPhone, уже есть iPhone. Тем не менее бизнесу необязательно постоянно расти в размерах, можно оставаться в тех же величинах, до которых он дорос, и выплачивать акционерам дивиденды. Apple это сейчас и делает: продает примерно тот же объем гаджетов (если, конечно, не учитывать падение в связи с коронавирусом) и не реинвестирует всю чистую прибыль в развитие, а выплачивает акционерам дивиденды и выкупает свои акции.

Наверное, для Apple сейчас основной вызов — это развитие экосистемы: развитие многочисленных сервисов, которые вынуждали бы потребителей покупать именно гаджеты Apple в дополнение к уже имеющимся. Например, к iPhone купить ноутбук или какие-то другие гаджеты. И, в целом, у Apple это получается: растет доля выручки от продажи сервисов (видео, аудиоконтент и программное обеспечение), пока это все работает. Сейчас я не вижу угрозы для Apple. Есть некоторое падение спроса, связанное с коронавирусом, но есть ожидание, что это краткосрочная тенденция".

Единственный конкурент Apple, который может с ней потягаться по технологическим аспектам, начинке гаджетов и качеству программного обеспечения — это Samsung, ведь у того же Huawei есть серьезные проблемы с охватом международного рынка из-за его китайского происхождения. Так что и соперничество не является препятствием для экспансии "яблока", полагает Тимур Нигматулин: